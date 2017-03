Mario Mola resisteix a tres dies de triatló seguits i puja al podi

Aquest cap de setmana, Mario Mola ha acabat segon de la primera prova de la Super League Triathlon, un nou circuit que està cridat a revolucionar el món del triatló. A Hamilton Island (Austràlia), els triatletes –els escollits que han estat convidats a l'estrena del format– van haver de fer front a tres dies consecutius de competició en els quals es combinaven de forma diferent a l'habitual i en diferents distàncies, la natació, el ciclisme i la carrera a peu. Mola va aconseguir rubricar una de les actuacions més regulars sent quart en la prova de divendres, tercer dissabte i segon diumenge, un rendiment que només va ser superat pel seu company d'entrenament Richard Murray, que va pujar al més alt del podi gràcies als seus triomfs divendres i dissabte.

El primer dia, el repte va ser el ' Triple Mix', que consisteix en tres triatlons consecutius de 300 metres de natació, 6 km de ciclisme i dos de cursa a peu, però variant l'ordre de la disciplines entre elles, amb tan sols 10 minuts de descans entre cadascuna. Mario Mola va ser quart.

El segon dia s'havia de córrer l'' Equalizer', que arrenca amb una contrarellotge de ciclisme que estableix els temps d'avantatge amb què, a continuació, els triatletes afronten cinc trams compostos, en aquest ordre, per natació (300 m), atletisme (2 km), natació (300 m), ciclisme (6 km) i atletisme (2 km). Mario Mola va acabar tercer.

Finalment, diumenge, aquest apassionant format finalitza amb la prova ' Eliminator', que són tres triatlons consecutius, amb 10 minuts de pausa entre ells, i un sistema d'eliminatòries. Dels 24 competidors, només els 15 millors passen a la segona; i finalment només els 10 millors de la segona competeixen en la tercera. Mola va ser tercer, altre cop.

"Ha estat físicament molt exigent per la calor, la duresa del circuit i els propis formats de carreres tan explosius. Estic content amb el resultat. Vull felicitar els organitzadors per la feina que han fet. Crec que aquest nou circuit de proves és molt bo per al nostre esport".

Mario Mola Díaz, 19 de març de 2017: "¡Chapeau @SuperLeagueTri por el espectáculo! Feliz con el resultado final. / Great show by @SuperLeagueTri! Happy with the overall result."

Aquesta ha sigut la classificació general:

1. Richard Murray – 56 punts (20/20/16)

2. Mario Mola – 49 punts (15/16/18)

3. Jake Birtwhistle – 48 punts (10/18/20)

4. Richard Varga – 40 punts (18/12/10)

5. Javier Gómez Noya – 40 punts (13/14/13)

Mario Mola tornarà a la competició en les World Triathlon Series de Gold Coast, que se celebraran el cap de setmana del 8 i 9 d'abril.