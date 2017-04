Mascherano: "Higuaín i Dybala no espanten, però els tenim molt respecte"

Javier Mascherano ha evidenciat el respecte que té el Barça pels jugadors d'atac del Juventus, els també argentins Gonzalo Higuaín i Paulo Dybala. També hi ha hagut temps per parlar de la Lliga i la situació que va viure Neymar dissabte passat contra el Granada. "Hi ha hagut altres jugadors que han fet el mateix i només han rebut una jornada de suspensió. És molt fàcil parlar assegut des del sofà de casa i molt difícil fer-ho a 200 pulsacions. S'ha d'aprendre de l'error. No acostumem a assenyalar-nos entre nosaltres mateixos, l'intentem ajudar i arropar-lo", ha explicat l'argentí sobre el brasiler i la seva expulsió contra el conjunt andalús, que podria comportar una sanció de dos a tres partits per haver aplaudit el quart àrbitre quan abandonava el terreny de joc.

El defensa argentí creu que tot i la derrota "de l'últim cap de setmana" contra el Màlaga l'equip venia d'una gran dinàmica de joc. "Per poder passar una eliminatòria com aquesta has de fer dos partits molt complets. Els errors penalitzen massa" ha explicat el blaugrana en la prèvia de l'últim entrenament del conjunt de Luis Enrique, ja a Torí, previ al duel contra el Juventus. Mascherano considera que el Barça jugarà contra un equip " molt poderós a Europa" i que "a casa té molts bons números".

"Hem de ser reconeixibles en el nostre joc, això ens aproparà a la nostra millor versió", ha explicat l'argentí, que creu que al futbol no hi ha "revenges" sinó "noves oportunitats", en referència a la final de la Champions de Berlín en la qual el Barça va superar els italians 3 a 1. "Més de la meitat de l'equip ja no hi és, nosaltres també hem canviat algun jugador", ha ampliat.

Dos futbolistes que coneix bé Mascherano són els argentins Gonzalo Higuaín i Paulo Dybala, referència del Juventus en punta d'atac. "Gonzalo i Paulo són grandíssims jugadors. Hem de posar una atenció especial en jugadors d'aquest tipus, que poden desequilibrar en qualsevol moment, que poden trencar el partit en qualsevol jugada. No espanten, però els tenim molt respecte", ha explicat.