Jordi Masip no seguirà al Barça la pròxima temporada

El porter sabadellenc Jordi Masip no continuarà al Barça, tal com ha avançat Televisió de Catalunya. Malgrat que al gener Masip tenia gairebé pactada la renovació, finalment el Barça ha decidit prescindir dels serveis del tercer porter de la plantilla, de 28 anys.

A la reunió matinal a la Ciutat Esportiva hi han participat Robert Fernández, director esportiu del club; el director de l'àrea de futbol del club, Raúl Sanllehí, i el representant del porter, Òscar Font, que ha marxat molest de la reunió ja que donava per fet que Masip renovaria. El club, en canvi, prefereix ara alliberar fitxes i sous, en una decisió, la de deixar la plantilla amb tot just 2 porters, Ter Stegen i Cillessen, que obrirà les porters a un porter del filial que convisqui amb el primer equip la pròxima temporada.