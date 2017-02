El Mataró defensa la Copa contra un Sabadell favorit

L’ Astralpool CN Sabadell i el La Sirena CN Mataró són els dos grans favorits per endur-se la Copa de la Reina de waterpolo, una competició que viu aquest cap de setmana la seva fase final a Terrassa, amb els quarts de final en joc ja avui. El CN Sabadell de Nani Guiu és el gran favorit per endur-se el títol. Les sabadellenques, amb la columna vertebral de la selecció espanyola, han guanyat absolutament tots els títols possibles, tant la lliga com la Copa, la Supercopa o la Copa Catalunya durant els últims sis anys, amb una sola excepció: la Copa de la Reina de la temporada anterior, quan el Mataró va proclamar-se campió per primer cop després d’imposar-se a les vallesanes per 7-0.

Aquest resultat confirmava la bona feina de l’equip maresmenc, malgrat que el Sabadell va reaccionar guanyant la lliga i la seva quarta Lliga de Campions després. El CN Sabadell s’enfrontarà als quarts de final al Sant Andreu de Javi Aznar, quart classificat a la lliga ara mateix. El guanyador d’aquest duel s’enfrontarà a les semifinals amb qui guanyi el derbi vallesà entre el Terrassa de Xavi Pérez i el Rubí. El Terrassa, amfitrió, ja no pot jugar amb Marta Pérez, que ha marxat a la lliga australiana. Per la part alta del quadre, el CN Mataró s’enfrontarà al Madrid Moscardó. El guanyador d’aquests quarts de final s’enfrontarà a l’equip que superi l’eliminatòria entre el Saragossa i el Mediterrani. La final serà aquest diumenge.