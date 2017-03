Mateu Alemany serà el nou rostre públic del València

L'ex dirigent del Mallorca, Mateu Alemany, ha estat l’escollit per a assumir la nova direcció general del València CF. La notícia, coneguda extraoficialment des de fa dies, l’ha fet pública el club aquest matí mitjançant un comunicat.

Amb l’ex dirigent del Mallorca, l’entitat propietat de Peter Lim intenta reconduir una gestió que, des de que l’empresari singapurès adquirís el club, no ha aconseguit redreçar. De fet, tot i la forta inversió econòmica, la situació de l’equip ha anat empitjorant dia rere dia. L’absència de bons resultats ha provocat un deteriorament de la imatge pública de Lim, que ha passat de ser admirat, a criticat durament. D’aquesta tensa situació n’és un bon exemple la manca de comunicació del club, que ha tornat a quedar en evidència quan la presidenta i mà dreta del propietari, Layhoon Chan, ha presentat a Alemany amb una efímera intervenció, on només ha dit que ha estat l’escollit pel "seu coneixent del futbol espanyol".

Desconeixement de la realitat del València

Per la seva banda, Mateu Alemany, qui també serà el nou portaveu del club, ha reconegut "desconèixer" la realitat del València CF, tot i que ha admès que les converses amb Peter Lim van arrencar ara dos mesos i mig.

Peter Lim és qui decideix

Preguntat sobre el marge de maniobra que li atorgarà l’empresari singapurès, qui durant tota la seva gestió ha estat qüestionat per no deixar treballar als executius i tècnics del club, Alemany ha reconegut que " la màxima responsabilitat és de la propietat com passa a totes les empreses".

En aquest sentit, el nou director general ja ha iniciat el treball de posar veu als pensament de Lim, qui no compareix davant la premsa ni acudeix a Mestalla des de fa més d’un any, i ha defensat que el propietari “està il·lusionat” i considera la seva aposta pel València com “un projecte a llarg termini”.