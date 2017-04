Mbappé acosta el Mònaco a semifinals (2-3)

El Mònaco va fer un pas de gegant per classificar-se per a les semifinals de la Champions després de guanyar el Borussia Dortmund a domicili (2-3). Dos gols de Mbappé, el futbolista més determinant del conjunt monegasc, van servir per decantar un enfrontament en què el conjunt alemany va disposar de més ocasions però no va tenir prou efectivitat de cara a porteria.

El Signal Iduna Park es va omplir de gom a gom per veure un partit que s’hauria d’haver disputat dimarts però que es va ajornar per l’atemptat contra l’autocar del Borussia Dortmund en què Marc Bartra va resultar ferit al braç i pel qual va haver de passar pel quiròfan. El central català va rebre el caliu dels seus companys d’equip -que van sortir a escalfar amb samarretes de suport- però va veure com el Mònaco s’enduia el partit al seu estadi.

La sort va somriure els visitants, tot i que van fallar un penal al minut 17 -Fabinho va xutar desviat-. Només dos minuts després, el Mònaco es van avançar en una acció en què l’assistent no va veure que Mbappé estava en fora de joc. I a la mitja hora de partit, després que el local Kagawa desaprofités una oportunitat per empatar, el central Bender es va marcar un gol en pròpia porteria. Al descans el marcador era de 0-2.

L’entrenador del Dortmund va sacsejar l’equip amb l’entrada de Punisic. Els alemanys van reaccionar i van aconseguir retallar distàncies per mitjà de Dembélé. Però quan més malament ho estava passant el Mònaco, Mbappé va aprofitar un error de Sokratis per fer el tercer. Ja a les acaballes, Kagawa va retallar distàncies.