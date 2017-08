Adel Mechaal acaba quart, a un pas de les medalles, als 1.500 metres

El català Adel Mechaal s'ha quedat a un pas de les medalles a la final dels 1.500 metres masculins del Mundial d'atletisme. Elijah Manangoi ha encapçalat un doblet kenià a la final de 1.500 del Mundial i per darrere el noruec Filip Ingebrigtsen ha acabat tercer, just per davant d'Adel Mechaal (3:34.71).

Manangoy s'ha imposat amb un registre de 3:33.61, seguit del seu compatriota Timothy Cheruiyot. Manangoi ha manat des de la sortida i al pas pel 400 ha accelerat Cheruiyot. Per un moment semblava que es viuria un triplet kenià, però en la penúltima volta Ingebrigtsen i Mechaal, en una cursa ràpida, han reaccionat.

Semenya no falla als 800 metres

La sud-africana Caster Semenya, doble campiona olímpica de 800 metres, ha aconseguit la seva tercera corona mundial després de derrotar la burundesa Francine Niyonsaba i la nord-americana Anjee Wilson. Sis dies després de penjar-se la medalla de bronze en 1.500, Semenya ha tornat a deixar patent la seva enorme superioritat.

Obiri evita el doblet d'Ayana als 5.000

Als 5.000 metres femenins, la keniana Hellen Obiri, invicta durant tota la temporada, ha aconseguit la seva primera medalla d'or mundial i ha evitat, de passada, el doblet de l'etíop Almaz Ayana en batre-la a la final de 5.000 metres amb un temps de 14:34.86. Ayana, que ja havia guanyat els 10.000, ha acabat segona, per davant de l'holandesa Sifan Hassan, tercera amb 14:42.73.