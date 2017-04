Els Grizzlies de Marc Gasol escurcen distàncies contra els Spurs de Pau (105-94)

Sis anys després, els Memphis Grizzlies han tornat a guanyar a San Antonio Spurs un partit de playoffs de l'NBA. En el tercer partit de la primera ronda de la Conferència Oest, el conjunt de Marc Gasol ha dominat al del seu germà Pau (105-94), escurçant la distància entre totes dues franquícies a un 1-2 pels Spurs.

En el tercer duel de la sèrie, els Grizzlies s'han fet forts gràcies al tàndem format pel base Mike Conley, que ha guanyat la partida a Tony Parker, i el pivot Marc Gasol, que han aportat fins a 66 punts. El mitjà dels Gasol ha estat més inspirat que el seu germà gran, que aquest cop només ha pogut aportar sis punts i vuit rebots.

Els Grizzlies trencaven així una ratxa de 10 partits seguits perdent als playoffs contra els Spurs. Dissabte es disputarà, de nou a Memphis, el quart duel de la sèrie.

També a l'NBA, els Cavaliers han donat un pas més per ser a les semifinals de conferència, en derrotar 114-119 als Pacers, establint en 0-3 la diferència fins al moment. Un nou triomf els permetria passar ronda. LeBron James, amb 41 punts, ha estat clau en la remuntada del seu equip, que ha capgirat una diferència de fins a 26 punts. Amb aquesta anotació, James (5.641) supera Kobe Bryant (5.640) com al tercer màxim anotador en playoffs de l'NBA. Per davant ja només té a Michael Jordan (5.987) i Kareem Abdul Jabbar (5.762).