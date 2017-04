Mendes i Infantino declararan al Parlament Europeu sobre Football Leaks

L'agent de futbolistes Jorge Mendes i el president de la FIFA, Gianni Infantino, han estat citats a declarar per la comissió d'investigació del Parlament Europeu sobre els 'papers de Panamà', que, paral·lelament, també es centra en els documents destapats per Football Leaks. El 5 de setembre, la comissió analitzarà en una sessió monogràfica casos de presumpte frau fiscal en el futbol revelats per la plataforma.

Alguns dels jugadors representats per l'agent portuguès, com Cristiano Ronaldo, apareixen esquitxats en els documents que Football Leaks ha anat filtrant des de l'inici de la seva activitat el setembre de l'any 2015.

"FIFA, intermediaris i futbolistes han de donar explicacions, perquè tots tenen part de responsabilitat, i per això hem sol·licitat la compareixença de Jorge Mendes", ha declarat en un comunicat l'eurodiputat d'Iniciativa per Catalunya Verds Ernest Urtasun.

El parlamentari europeu també ha apuntat que les gestions de Mendes "sembla que són en el centre de l'entramat d' empreses pantalla per evitar que els futbolistes i els entrenadors tributin el que els correspon".