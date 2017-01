Bartomeu: "El sentit comú diu que Messi haurà de renovar"

Josep Maria Bartomeu ha trencat el seu silenci per calmar la polèmica al voltant de la renovació de Messi.El president ha dit que s'han malinterpretat moltes paraules, que cal renovar Messi i ell porta personalment aquest tema". Segons Bartomeu,el club farà "el que calgui per renovar Messi, estic segur que seguirà aquí i es retirarà al Barça".

El president ha dit que "no hi ha nervis amb la renovació de Messi. Porto les converses personalment, avisaré quan hi hagi notícies. La renovació de Leo Messi és imprescindible pel club. Es farà amb tranquil·litat. No puc explicar els detalls però sí que s’està parlant amb el seu entorn. No hi ha nervis amb la renovació de Leo Messi".

Sobre la destitució de Gratacós ha explicat que "les declaracions de Gratacós no són adequades. Ho hem parlat amb ell i ho ha entès. És algú important al futbol formatiu". Segons Bartomeu, Gratacós entén a la perfecció aquesta decisió i de fet, "deixarà de fer la feina que menys temps li ocupava".

En canvi, ha defensat del tot les frases d' Oscar Grau: "Ens costa entendre aquesta polèmica. Les frases de Grau eren encertades en aquell context,ell va dir que cal renovar a Messi. La figura de Messi és clau, sense ell no es poden entendre aquests èxits" ha afegit.

Sobre la polèmica sobre les decisions arbitrals, Bartomeu ha dit que "el club sempre defensa els àrbitres, és una feina complicada,però si els poden ajudar amb millores de tecnologia,millor. Però Piqué pot defensar el que creu, defensar l'equip davant coses mal fetes. Piqué ha defensat el Barça com ell creu, però insisteixo en queel Barça respecta els àrbitres". El president ha insistit en afirmar que "ens agradaria que hi hagués més tecnologia al servei dels àrbitres. A Anglaterra o Alemanya s'actua d'ofici dies després".

Sobre l'absència dels jugadors ala gala de la FIFA, ha explicat que "a proposta de tècnics i jugadors vam pensar que el millor era concentrar-nos en la Copa, per això no vam anar al The Best. Amb Infanto, president de la FIFA, tenim complicitat i amb Ceferin, president de la UEFA, també. És millor que abans" .

Finalment, sobre el futur de Luis Enrique ha afirmat que "tothom vol que segueixi, però ja en parlarem el proper abril". Bartomeu també ha recordat que "e stem negociant les renovacions de Ter Stegen, Iniesta i Rakitic.Tots aporten molt a l'equip".