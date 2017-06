Messi: "Sempre he somiat de retirar-me al Barça"

Durant la seva última visita a la Xina per a un acte promocional, Leo Messi va declarar en una entrevista a ESPN Asia que des de "sempre" ha somiat de retirar-se al Barça, com ja havia dit amb anterioritat. "Ara per ara, penso en el dia a dia, el Barça ara soc al Barça i la temporada que ve intentarem guanyar el màxim de títols possibles", va expressar Messi, que actualment està concentrat amb la selecció argentina.

Entre altres temes, l'astre argentí també va parlar de Cristiano Ronaldo. "És un grandíssim jugador que té moltíssimes qualitats, com tothom sap. Any rere any se supera, i és per això que és un dels millors del món", va afirmar. Respecte a la rivalitat entre tots dos, Messi va dir que és una cosa que "ha creat la premsa" i que personalment no li dona importància.