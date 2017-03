Messi afirma que els insults van ser llançats "a l'aire", i no a l'àrbitre

Leo Messi ha defensat mitjançant un comunicat dirigit a la comissió disciplinària de la FIFA que no va faltar a un dels assistents del partit Argentina-Xile. L'astre argentí expressa que els insults els va llançar "a l'aire" i demana disculpes després d'haver estat sancionat amb quatre partits pel màxim organisme del futbol mundial.

El blaugrana, que ja és a Barcelona i que ja ha complert un partit de sanció (la derrota per 2-0 de l'Argentina davant Bolívia), manifesta que la seva postura està avalada "pel llegat de la seva conducta", al llarg de la seva carrera, en què mai ha tingut pràcticament expulsions ni com a jugador del Barça ni de la selecció argentina. "En cap cas, mai per ofenses com les que descriu l'expedient de la comissió disciplinaria de la FIFA", argumenta Messi en el comunicat.

L'argentí també defensa que va mantenir un diàleg amb un dels àrbitres assistents "de forma amigable", sense que el contingut de la conversa, al parer del jugador, hagués "ofès o injuriat l'àrbitre". Messi ho completa afegint que "prova aquesta situació que l'assistent mai va reclamar l'atenció de l'àrbitre principal, ni tan sols per avisar-lo de la meva conducta".

A més a més, el blaugrana argumenta que "els vídeos que acompanyen la sanció, que estan editats i no es pot comprovar la seva veracitat, no demostren que hi hagi hagut en cap moment una ofensa meva cap a l'assistent, ni tampoc una conducta lesiva del codi disciplinari de la FIFA". Una explicació a la qual Messi afegeix que "si alguns dels meus comentaris van ofendre l'arbitre assistent, mai van ser dirigits cap a la seva persona, sinó que els vaig llançar a l'aire, i, des d'ara, demano disculpes per aquest fet".