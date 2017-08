Messi fa hores extres en un estiu complicat

Leo Messi es passa mitja vida dalt d’un avió. Aquesta setmana, l’argentí ha viatjat a Mònaco, a la gala de la Lliga de Campions, tot i que tenia clar que hi anava per veure des de la primera fila com Cristiano Ronaldo guanyava el premi a millor jugador de l’última edició del torneig. Després de fer-se una fotografia amb Josep Maria Bartomeu, amb qui la relació és freda des que la directiva no va aconseguir evitar que Neymar marxés, va tornar a Barcelona, on seguirà, ja que no té cap mena d’intenció de marxar, tot i que no estigui del tot satisfet amb les operacions de mercat del club.

I de Barcelona cap a Vitòria. I després de tornar a Catalunya li tocarà canviar de xandall per volar cap a Buenos Aires, on es posarà a les ordres de Jorge Sampaoli en dos partits que fa temps que té al cap: contra l’Uruguai el dia 31 d’agost a Montevideo i contra Veneçuela pocs dies després a Buenos Aires. Està en joc ser al Mundial de Rússia. I Messi vol ser-hi.

Des que es va casar, Messi no ha trobat la calma que sí que tenia al viatge de noces, en què Luis Suárez i la seva família van ser amb ell al Carib. Messi i Suárez no van aconseguir convèncer Neymar quan aquest encara manifestava dubtes. La directiva, que sempre va anar un pas per darrere, tampoc ho va fer, i Messi va entendre que calia fer arribar el missatge als despatxos que calia reforçar l’equip. Dembélé i Coutinho, per exemple, eren noms que el vestuari veia amb bons ulls. Reforços per aconseguir competir durant tot l’any i guanyar títols, tal com vol Messi.

Enmig de viatges, converses i decepcions, viatjar a Vitòria era incòmode, però Messi no va fallar. “És un futbolista que marca la diferència. És impossible lligar-lo, és impossible que no toqui la pilota. I ell sempre hi és, encara que a vegades no ho sembli. Sempre et pot fer mal”, deia Rodrigo Ely, frustrat després de veure que no aconseguia aturar-lo. Valverde el va situar de fals nou, amb llibertat. Per moments, Messi baixava a buscar la pilota i quan aixecava el cap tenia més de sis companys per davant oferint-se, ja que ell havia baixat molt enrere. Altres cops anava entrant a l’àrea rival de mica en mica, lentament, seguint el joc amb la mirada. Una mirada mig trista quan va fallar, de nou, un penal.

A la segona part, però, Messi, que té el contracte amb el Barça enllestit en espera de firmar-lo públicament, fet que no preocupa el club, perquè saben que no marxarà tot i que encara no es vulgui fer la foto, es va treure l’espina marcant el seu gol 350 a la Lliga amb la samarreta del Barça. Poc després en marcava un altre i arribava als 351, en un total de 384 partits. Des que es va estrenar l’1 de maig del 2005 contra l’Albacete, Messi no ha parat de marcar gols i de fer evolucionar un Barça que, gràcies al seu joc, ha aconseguit arribar a l’aturada de seleccions amb tots els punts guanyats a la lliga.

Viatge a Buenos Aires

Quan aquest dilluns Dembélé sigui presentat al Barça, Messi ja estarà pensant en el partit contra l’Uruguai, partit on no hi serà el lesionat Luis Suárez. El davanter volarà a Montevideo per ser amb els seus companys, però no podrà vestir-se de curt en un partit, un Argentina-Uruguai, en què dos amics es converteixen, durant una estona, en enemics. Per a l’Argentina, guanyar és clau si volen evitar ensurts. I Jorge Sampaoli, que afronta els primers partits oficials a casa, ja ha deixat clar, després de viatjar fa poc a Barcelona per ser a casa de Leo Messi, que només hi ha un jugador que tingui assegurada la seva presència a l’equip titular: Messi. És el destí del davanter de Rosario, haver de ser a tots els partits, a tot arreu, a tots els equips. Segueix sent el gran actiu d’un Barça en evolució.