Messi, un líder amb el cap al Suprem

Leo Messi afrontava una final esportiva divendres a la matinada, en el partit entre l’Argentina i Xile, clau perquè la selecció albiceleste pugui ser al pròxim Mundial de Rússia del 2018. El davanter blaugrana no va fallar: va liderar l’equip i li va donar la victòria amb un gol de penal. Però només unes hores després coneixia que ja hi havia data fixada per a una altra final, molt més transcendent i que l’afecta a ell i al seu pare: el 20 d’abril el Tribunal Suprem revisarà la seva condemna de 21 mesos de presó per tres delictes de frau fiscal. Ni més ni menys que tres dies abans del clàssic entre el Reial Madrid i el Barça al Bernabéu.

La revisió es farà a porta tancada i no necessàriament implica que s’hagi d’arribar a un acord aquell mateix dia, ni que transcendeixi el veredicte, segons expliquen fonts judicials.

El cas arriba procedent de l’Audiència Provincial de Barcelona, que el juliol de l’any passat va condemnar Leo Messi i el seu pare, Jorge, per haver defraudat 4,1 milions a Hisenda mitjançant un entramat de societats interposades. El tribunal va recriminar a Messi que optés per una “ignorància deliberada” sobre la gestió dels seus ingressos per l’explotació dels seus drets d’imatge, davant la “sospita justificada” que l’entramat societari del qual es valia no era “clar i nítid”.

El davanter blaugrana i el seu pare van recórrer davant del Tribunal Suprem la condemna, que ara decidirà si li dona la raó o no. En qualsevol cas, i en el supòsit que el Suprem confirmés la pena, tots dos podrien evitar la presó.

Triomf contra Xile (1-0)

Messi viu amb incertesa aquesta resolució judicial, tot i que el davanter i la seva família explicaven, a través d’un comunicat, que estaven “confiats” que seria favorable. El futbolista és aquests dies a l’Argentina, concentrat amb la seva selecció, que mira de superar els diversos entrebancs -esportius i de la mateixa federació- per mirar de ser a Rússia l’estiu vinent. El primer pas era derrotar un rival directe com Xile, i l’equip va aconseguir el triomf precisament amb un gol de penal.

Els partits del combinat albiceleste són difícils de digerir, amb molt intercanvi de cops i sense domini clar de l’equip d’Edgardo Bauza, tot i que el triomf contra la selecció entrenada per Juan Antonio Pizzi permet als argentins situar-se tercers de grup, amb 22 punts. El Mundial es veu més a prop des de Buenos Aires: l’Argentina se situa a vuit punts del Brasil i un per sota del segon, l’Uruguai, però entre els quatre primers classificats, que tenen plaça assegurada per a la cita del 2018 -la cinquena dona accés a la repesca-, quan encara queden cinc jornades per acabar la fase de classificació.

El gol albiceleste arribava després d’un penal sobre Ángel Di María, que havia rebut una passada de Javier Mascherano, i Leo Messi va ser l’encarregat de resoldre superant el seu excompany Claudio Bravo. D’aquesta manera, el jugador del Barça es va poder treure, en part, l’espina clavada de l’última Copa Amèrica Centenari, quan va errar el seu penal, precisament contra el conjunt xilè.

Neymar passa per sobre de l’Uruguai

Messi no és l’únic blaugrana que té problemes judicials. L’altre és Neymar, a qui encara li porta cua el seu fitxatge pel Barça del 2013. Ell, però, concentrat amb la selecció brasilera, sí que s’ha pogut aïllar aquests dies dels tribunals. Una bona mostra és el partit contra l’Uruguai (1-4), en què va liderar el triomf de la seva selecció a domicili amb un gol i una assistència.

L’Uruguai no podia comptar amb el blaugrana Luis Suárez, sancionat, ni tampoc amb el porter titular, però tot i així va avançar-se en el marcador amb un gol de Cavani -de penal- que va quedar sense efecte pel hat trick de Paulinho i la vaselina del mateix Neymar.

El triomf deixa el Brasil en una posició preferent per ser al Mundial. L’equip ha canviat radicalment des que Tite s’asseu a la banqueta, és líder indiscutible i ja suma 30 punts a la classificació, set més que el seu perseguidor immediat, els uruguaians.

En la pròxima jornada, la nit de dimarts a dimecres, el conjunt brasiler té un rival teòricament assequible, el Paraguai, mentre que els uruguaians jugaran al Perú. L’Argentina s’enfronta a Bolívia, el penúltim del grup, però amb el hàndicap de jugar a camp contrari, a La Paz, a 3.000 metres d’altura.

Espanya goleja Israel a Gijón (4-1)

La selecció espanyola va signar una nova golejada com a local en el seu camí cap al Mundial 2018 i va agafar amb força el liderat de grup després de superar Israel (4-1), a la qual va despertar del somni amb gols de David Silva, Vitolo, Diego Costa i Isco. Julen Lopetegui va fer jugar els quatre blaugranes convocats: Piqué, Alba, Busquets i Iniesta. La Croàcia d’Ivan Rakitic, per la seva banda, es va desfer d’Ucraïna (1-0). I Arda Turan va jugar els 90 minuts en el triomf de Turquia contra Finlàndia (2-0), un resultat que acosta l’equip turc a les places de classificació. El partit entre Itàlia i Albània va ser interromput durant uns minuts pel llançament de bengales de l’afició visitant.