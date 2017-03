Minimitzar riscos per frenar rivals d’alçada

Set centímetres separen l’alçada de Jordi Alba (1,70 m) de la d’Álex Bergantiños (1,77). Rakitic (1,84) i Mangala (1,87) només es porten tres centímetres. Aquestes dues diferències d’alçada, però, ben aplicades en accions d’estratègia, van ser suficients per penalitzar el Barça en els dos últims partits de Lliga. La pilota aturada torna a ser un maldecap per al conjunt de Luis Enrique, que veu com cada cop més rivals castiguen amb gols el que semblava que havia deixat de ser una feblesa: si en la primera volta no s’havia encaixat cap gol de córner, en els vuit partits de la segona volta ja se n’han rebut quatre. Dels 41 gols encaixats pel Barça aquest curs en totes les competicions, vuit (19%) han arribat a parts iguals entre serveis de córners i faltes laterals. Sis d’aquests, a més, han arribat en els tres primers mesos del 2017, un toc d’atenció de cara a l’exigent tram final, en què hi haurà rivals d’alçada com el Madrid o el Juventus. Corregir aquesta tendència serà essencial de cara a la lluita pels títols.

“Hem passat de ser un equip intocable en accions d’estratègia a encaixar tres gols seguits a pilota aturada. Això canviarà”, va assegurar després del triomf contra el València un Luis Enrique conscient de la necessitat de capgirar aquesta dinàmica. El conjunt xe va tornar a demostrar que aquest Barça, lluny de ser infal·lible, se segueix mostrant força vulnerable en aquest tipus d’accions. “Sabíem que la pilota aturada és un dels punts dèbils d’aquest Barça, i per això vam intentar treure partit d’aquest tipus de jugades”, va reconèixer Bergantiños, autor d’un dels dos gols de córner d’un Dépor que va aliar-se amb l’estratègia per enfrontar-se amb el Barça. De fet, la Lliga és la competició en què el Barça ha patit més en aquests tipus de gols, i s’ha convertit en el club dels 20 de Primera que rep més gols en jugades a pilota aturada -sense incloure penals en contra- de la Lliga.

Quan queda poc menys d’un mes per afrontar els quarts de final de la Lliga de Campions i el clàssic al Bernabéu, el cos tècnic blaugrana, amb Juan Carlos Unzué com a principal responsable de cuidar aquestes accions, és conscient que cal polir detalls per minimitzar riscos en partits que poden ser determinants tant en la Lliga com en la Champions. Competicions que poden estar marcades per petits detalls com un córner o una falta, com va passar en el clàssic de la primera volta al Camp Nou, quan una falta rematada de cap per Sergio Ramos en el temps afegit va permetre al Madrid esgarrapar un empat.

La diferència entre el Barça i el Madrid pel que fa a les jugades d’estratègia a pilota aturada és abismal: només en Lliga, els blaugranes han anotat 7 gols entre córners i faltes laterals, menys de la meitat dels 14 fabricats pels blancs. La dada s’amplia si es tenen en compte totes les competicions i s’hi inclouen els llançaments de falta directa i els penals: el Madrid ha marcat 33 gols a pilota aturada en 45 partits -és l’equip europeu que més rèdit treu d’aquest tipus d’accions-, per només 21 del Barça (d’un total de 133 anotats al llarg del curs, cosa que suposa un baix 16%). Un de cada sis gols que marca l’equip de Luis Enrique, per tant, prové de jugades a pilota aturada. La sort que no té en els córners o les faltes laterals, però, la té des dels onze metres: ni Iborra, ni Moussa Dembélé ni Kevin Gameiro van marcar cap dels tres penals xutats a Bravo, Ter Stegen i Cillessen, respectivament.

L’alçada no és suficient

Aquest no és un mal nou per als blaugranes, que en els últims anys sempre havien encaixat un nombre relativament alt de gols en jugades d’estratègia a pilota aturada. La pissarra de Tito Vilanova, anys enrere, o la de Juan Carlos Unzué, actualment, han procurat posar-hi remei, per bé que és una debilitat impossible d’eliminar del tot. El físic portentós i l’alçada d’alguns dels reforços de l’era Luis Enrique, com Mathieu (1,89 m), Rakitic (1,84 m) o Umtiti (1,82m), eren, precisament, alguns dels principals arguments que justificaven incorporar-los. Juntament amb Piqué (1,93 m), són els quatre jugadors que han anotat algun gol en llançaments de córners aquest curs. Piqué i Umtiti són, de fet, els únics amb prop de dos duels aeris guanyats per partit. Mathieu (0,9), Mascherano i Alba (0,6) se n’allunyen força.

La ràtio d’encert golejador en aquestes accions queda, però, lluny de ser suficient: només cinc gols en Lliga d’un total de 181 córners servits. Un gol cada 36 córners. En Champions, el registre és encara pitjor: només un gol de 44 llançaments. I això que, enguany, el Barça serveix molts més córners directes a l’àrea que en els tres cursos anteriors: amb 134 de 181 -els 73 restants els ha servit en curt-, és el segon equip de la Lliga, només superat per l’Atlètic de Madrid. Una opció que ha anat pujant posicions en els últims cursos: el 2013-2014, era el 17è (només en va servir directament 154 de 269); el 2014-2015, el 13è (154 de 236), i el curs passat, el 12è (149 de 222).

En les faltes laterals, el Barça tampoc és gaire millor: 5 gols de 76 faltes penjades a l’olla. Qui més aprofita aquestes accions és el Madrid: 20 dianes de 74 centrades. Els blancs, que també lideren el rànquing de més remats realitzats de cap (105) de la Lliga -el Barça és el 13è en aquest registre, amb 53 remats-, saben aprofitar el potencial d’homes com Varane (1,91 m), Morata (1,89), Pepe (1,87), Cristiano (1,85), Benzema (1,84), Bale o, sobretot, Ramos (1,83). Especialment letal és la connexió entre el central andalús (10 dianes en totes les competicions) i un Toni Kroos (14 assistències en totes les competicions) convertit en un especialista en aquest tipus d’accions.

La Juve aprofita menys aquest tipus d’accions, però no es pot abaixar la guàrdia: els torinesos tenen fins a set jugadors de camp de més d’1,86 m. Entre ells, tres torres (Mandzukic, Bonucci i Rugani) arriben als 1,90 m. La crescuda de centímetres i la millora tàctica han permès, també en la Lliga de Campions, que el Barça cedeixi pocs córners: només 22 en vuit partits, cinc més que el millor equip en aquest registre, el Bayern de Munic (17). A gran distància queda el Leicester, que n’ha cedit 51. El millor remei per no encaixar en córners ni faltes, per tant, és no concedir-ne.