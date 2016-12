Montilivi es bolcarà en la selecció

Fa uns dies, en el vol de Vigo a Barcelona, Sergi Gómez i Andreu Fontàs felicitaven la selecció femenina de Catalunya per la seva victòria contra Galícia. Els jugadors del Celta tornaven a casa per passar les festes nadalenques amb la família però també per disputar avui el partit de la selecció absoluta masculina contra Tunísia a Montilivi (18.45 h, TV3). Els celestes seran dos dels veterans d’una Catalunya força rejovenida per a la cita, amb una mitjana d’edat de 25,8 anys. La llista de Gerard López i Sergio González, que inclou els noms de Xavi Hernández, Sergio García i Joan Verdú -per a qui el partit serà una mena d’homenatge en actiu-, és feta a consciència i ha aconseguit ser “atractiva i competitiva” malgrat els malabars que s’han hagut de fer per resoldre les “limitacions de la data i dels clubs”.

Una llista “competitiva”

Però més enllà de la presència dels tres cracs, que ara es mouen lluny del primer nivell competitiu i sense els quals la mitjana d’edat baixaria fins als 24,5 anys, la convocatòria s’ha fet potent perquè hi haurà alguns dels catalans joves més en forma de Primera, com els periquitos Gerard Moreno, Marc Roca i Aaron Martín -de l’Espanyol també hi seran Víctor Álvarez i Álvaro Vázquez, però fallarà David López, amb molèsties als isquiotibials-, el blaugrana Sergi Roberto -del Barça s’ha convocat també el porter Jordi Masip- i el migcampista del Granada Sergi Samper. Dels andalusos ha fallat a última hora Javi Márquez per la mort de la seva àvia. Havia de ser un altre dels veterans de la llista juntament amb Oriol Riera, de l’Osasuna. L’Sporting de Gijón també tindrà representació amb Víctor Rodríguez. L’Olympiacos grec, amb Alberto de la Bella, i el Sassuolo Calcio italià, amb el defensa de 19 anys Pol Lirola, aportaran el toc internacional més enllà de l’exotisme qatarià de Xavi i Sergio García. L’energia del vestidor la completaran Marc Crosas, del Tenerife; Pere Pons, del Girona; Gerard Valentín, del Nàstic, i Edgar Badia, del Reus Deportiu, jugadors que aportaran una bona dosi d’il·lusió des de la categoria de plata. “Hem volgut premiar els nostres tres equips de Segona. És una manera de valorar la feina que fan amb els seus clubs i pel futbol català”, deia el seleccionador Gerard López en la presentació.

Per al tècnic, a qui les coses estan anant bé al filial del Barça, el partit serà especial perquè el portarà a Girona, un dels clubs de la seva carrera esportiva. Montilivi es prepara per acollir la selecció amb un estadi ple a vessar. La Federació ha explicat que ha rebut més de 12.000 peticions d’entrades de clubs i jugadors a través del Portal del Federat i valora molt positivament la mudança de Barcelona a Girona, que donarà més caliu al partit. Esportivament, la jornada promet. Tunísia no arriba a Catalunya amb les mans a la butxaca i es prendrà el duel com el millor test per concretar la seva preparació per a la Copa d’Àfrica. De les sensacions d’avui hauria de definir-se la llista de convocats per a la cita continental. El combinat tunisià, de fet, va aterrar dilluns i completarà dues sessions d’entrenament en terres gironines abans del partit. El xoc serà el millor test possible per mesurar com té les forces abans de tornar-les a posar a prova en competició. Tunísia debutarà a la Copa d’Àfrica d’aquí dues setmanes, diumenge 15 de gener, contra el Senegal. Al grup també hi ha Algèria i Zimbàbue.

“Volem que la selecció enganxi a tot el territori”, s’exigia Gerard López. Avui el repte el tenen Girona i Montilivi, on uns focs artificials i els trabucaires de la Costa Roja escalfaran l’ambient abans del partit. Després, manarà la pilota.