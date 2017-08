Montilivi, preparat per a una jornada històrica

El somni de veure el Girona a l’elit del futbol, inimaginable fins no fa gaire, és tota una realitat. Sense més temps per a provatures, els gironins s’estrenen (20.15 h/beIN LaLiga) davant l’Atlètic de Madrid a la millor lliga del món, amb un Montilivi ple i engalanat per a l’ocasió, perquè la grada de preferent ja està a punt. L’equip de Pablo Machín no es limitarà a veure-les a venir, conscient de la dificultat que representa acceptar el repte més gran dels 87 anys d’història de l’entitat. “Hem demostrat que, quan estem al cent per cent, podem competir contra qualsevol. Ensenyarem les nostres qualitats amb l’objectiu de posar-nos al nivell dels nostres rivals”, deia Machín, que s’estrenarà com a tècnic a la màxima categoria amb la renovació fins al 2019 sota el braç. “He lluitat molt per arribar a Primera: em sento un privilegiat, tinc molta il·lusió per transmetre. L’acord és una mostra de confiança: teníem un peu a Segona B quan vaig arribar”, deia just abans del seu partit 150 amb el club català.

El tècnic sorià no podrà comptar amb Eloi i Juanpe per lesió, però sí amb l’última incorporació a la davantera. Oficialitzat ahir al matí, el nigerià Kayode s’afegeix a la llista de jugadors cedits pel Manchester City. “Ens anirà molt bé i avui ja podrà aportar el seu gra de sorra. Reforcem la davantera però encara espero que arribi algú més al davant, als carrils i a l’eix defensiu”. Tres partits consecutius mantenint la porteria a zero són la millor carta de presentació per veure’s les cares amb un conjunt molt arrelat al caràcter del seu entrenador, Diego Pablo Simeone. “Són letals en les transicions i tenim clar que cada pèrdua pot ser mortal, però no tenim por de ningú”, deia Machín, que ahir va veure com arribava cedit, per segon any consecutiu, el colombià Mojica del Rayo.

Els herois de l’ascens, protagonistes

Després de la brillant imatge al trofeu Costa Brava, s’espera que l’alineació sigui pràcticament -o totalment- la mateixa, amb set dels herois que van assolir l’ascens, tot i les 12 incorporacions realitzades fins ara. Entre aquestes incorporacions hi ha Aday, que jugarà el partit oficial número 100 vestint la samarreta blanc-i-vermella. També sortirà d’inici Àlex Granell. “És el dia més especial de la meva carrera esportiva, són moments preciosos. Tenir persones que han patit per aconseguir els èxits obtinguts ens dona un lleuger avantatge i els nouvinguts afegiran molta qualitat al grup”, manifestava.

Per la seva banda, el tècnic argentí ha definit el matx d’avui com a “molt complicat”. “El Girona té molt clara la seva idea de joc i això els fa molt perillosos”. Simeone no disposarà de Filipe Luis, que no s’ha recuperat de la lesió al soli, ni de Godín i Thomas, sancionats, i tampoc de Gameiro, sense l’alta mèdica. Amb un 4-4-2 com a llibret d’estil, els dubtes passen per Vrsaljko o Juanfran al lateral dret i Gaitán o Saúl al centre del camp, deixant la part ofensiva a homes com Carrasco, Torres i Griezmann.