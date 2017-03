Mor John Surtees, l'únic campió del món de Fórmula 1 i de 500cc de motociclisme

John Surtees, l'únic pilot de la història campió del món de Fórmula 1 i dels 500cc de motociclisme, ha mort aquest divendres als 83 anys a Londres d'uns problemes respiratoris. El britànic va estar en actiu en el motociclisme professional des del 1958, quan va guanyar el primer mundial de 350cc. Els dos anys posteriors repetiria fita, fins alçar, amb MV Agusta, quatre títols de campió del món de 500cc, la categoria reina, els anys 1956, 1958, 1959 i 1960.

Amb l'inici de la dècada dels 60, Surtees va canviar les motocicletes pels cotxes, fent el seu debut aquell mateix any a la Fórmula 1 amb l'equip Lotus en el Gran Premi de Mònaco, on va fer un segon lloc. Després d'uns inicis irregulars, els bons resultats de 1962 van fer que Ferrari el contractés, ja que gaudia de bona reputació a Itàlia donats els seus resultats en el motociclisme. El seu fitxatge va donar resultats quan, el 1964, va vèncer els grans premis d'Alemanya i Itàlia, arribant a l'última cursa del Mundial, a Mèxic, amb opcions de disputar el títol contra Graham Hill i Jim Clark. En aquella cursa Surtees va ser segon, posició que li va servir per endur-se, per la mínima, el primer Mundial de la seca carrera a la Fórmula 1. L'any següent, tot i patir un greu accident, acabaria segon, per darrere de Jack Brabham.

El 1970 va passar a competir amb el seu propi equip, el Surtees Racing Organization, fins que va retirar-se el 1972. Va dirigir el seu equip fins que aquest va abandonar la Fórmula 1 el 1978. El seu fill, Henry Surtees, va seguir el seu camí i també va fer-se pilot d'automobilisme, però un accident fatal en una cursa de Fórmula 2 va acabar amb la seva vida el juliol de 2009 quan només tenia 18 anys.