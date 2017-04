Mor l’aficionat del Belgrano agredit a l’Argentina

Emanuel Balbo, el seguidor del Belgrano de la ciutat argentina de Córdoba, va morir de matinada després de ser colpejat per diversos homes i llançat des de les grades durant el partit de la màxima rivalitat entre el seu club i el Talleres, un dels altres equips de la ciutat. Balbo, de 22 anys, portava hores lluitant per la seva vida quan va morir a l’hospital d’urgències de la central província argentina de Córdoba. Raúl Balbo, pare de la víctima, va confirmar la mort del seu fill.

“El Club Atlético Belgrano lamenta profundament la mort d’Emanuel Balbo i, com a institució organitzadora de l’esdeveniment en el qual van succeir els fets, ratifica la seva predisposició amb la causa en l’àmbit corresponent: la justícia”, va comunicar el club després d’un cas que ha commocionat l’Argentina. La fiscal del cas, Liliana Sánchez, va confirmar que ja hi ha quatre detinguts -un dels quals menor d’edat- per aquest homicidi, però encara no s’ha enxampat l’instigador de la pallissa. El pare de la víctima va explicar que, durant el derbi de Córdoba contra el Talleres, l’Emanuel es va trobar a la tribuna de l’Estadio Mario Alberto Kempes amb Óscar Gómez, acusat d’atropellar i matar fa quatre anys el seu germà quan aquest tenia 14 anys. Balbo va insultar Gómez i aquest, per defensar-se, va incitar els aficionats del club contra Balbo dient que, en realitat, era un aficionat del Talleres amagat en una zona de seguidors del Belgrano. “Gómez va cridar: feu-lo fora, que és seguidor del Talleres”, va dir el pare en una entrevista amb Cadena 3.

Els fets van passar el mateix cap de setmana en què no es va poder jugar el Bastia-Lió de la lliga francesa per l’agressió als jugadors visitants per part de radicals locals. El Bastia podria ser sancionat amb punts i el descens a Segona.