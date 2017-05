Garbiñe Muguruza ja és a la tercera ronda de Roland Garros

Garbiñe Muguruza s'ha classificat per a la tercera ronda de Roland Garros, on defensa el títol aconseguit ara fa un any, després de cedir el primer set davant de la jove estoniana Anett Kontaveit. La veneçolana d'ascendència basca s'ha imposat per 6-7 (4), 6-4 i 6-2 en 2 hores i 8 minuts.

Muguruza, que competeix com a espanyola i ha residit a Barcelona, es mesurarà per un lloc a vuitens de final contra Iúlia Putintseva, cap de sèrie 27, després del triomf de la jugadora del Kazakhstan sobre Johanna Larsson per 6-3, 1-6 i 6-3.

Al torneig masculí, Tommy Robredo ha sigut eliminat pel búlgar Grigor Dimitrov en 3 sets (6-3, 6-4 i 7-5). El vigent campió, Novak Djokovic, ha superat en 3 sets Sousa per 6-1, 6-4 i 6-3. El francès Tsonga ha caigut eliminat a mans de l'argentí Renzo Olivo en 4 sets.

Rafa Nadal no ha tingut problemes contra Robin Haase, de qui s'ha desfet per 6-1, 6-4 i 6-3 en una hora i 49 minuts. El seu següent rival serà Nikoloz Basilashvili.