La NBA cuida l'espectacle: el millor partit, per Nadal

260x366 Richard Jefferson esmaixa davant Klay Thompson / JASON MILLER / GETTY Richard Jefferson esmaixa davant Klay Thompson / JASON MILLER / GETTY

La NBA, com també ho fa la Premier en futbol, sap cuidar el producte com qui més. En les dates més assenyalades situa els millors partits perquè els aficionats puguin gaudir de l'espectacle. És el que ha fet el dia de Nadal, programant cinc partits, entre ells un Cavaliers-Warriors que ha complert les expectatives més exigents. Els de Cleveland han guanyat 109 a 108 gràcies a una cistella de Kyrie Irving quan faltaven 3 segons per acabar el partit.

Amb només 8 homes a la rotació, els Cavaliers han basat el seu triomf en l'aportació de les seves tres estrelles: el mateix Irving (25 punts i 10 assistències), Lebron James (31 punts i 13 rebots) i Kevin Love (20 punts). Als Warriors els minuts han estat més repartits, però la seva particular tripleta de luxe s'ha endut tots els focus: Kevin Durant (36 punts i 15 rebots), Klay Thompson (24 punts) i, en la seva versió més apagada, Stephen Curry (15 punts). Després de la gran jugada personal d'Irving que ha resolt el partit, Durant ha tingut un llançament forçat, des de terra, però no ha pogut certificar el triomf dels Warriors a la pista dels Cavaliers. Els de Golden State han malbaratat un aventatge de 14 punts, portant sempre la iniciativa en el marcador. De fet, els locals han aconseguit una renda màxima durant tot el partit de dos punts, i fins als minuts finals no han igualat el matx per acabar aconseguint el triomf gràcies a la penetració d'Irving.

Els Spurs de Pau Gasol (12 punts), per la seva part, han guanyat 119 a 100 els Chicago Bulls, mentre els Wolves de Ricky Rubio han caigut 112 a 100 contra Oklahoma City Thunder.