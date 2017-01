Nadal i Federer regalen al tenis la final més bonica dels últims anys

“Estic molt impressionat amb el que he vist”, va dir Roger Federer el 28 de març del 2004 a Miami després de caure eliminat a la segona ronda del Masters 1000 davant un jovenet de 17 anys que ocupava la posició 34 al rànquing de l’ATP: Rafael Nadal. Llavors Federer, de 22 anys, ja havia guanyat dos tornejos del Grand Slam i era el número 1. Pocs podien imaginar que el suís acabaria convertint-se en el tenista que ha guanyat més tornejos del Grand Slam, amb un total de 17, però encara menys podien imaginar que el segon seria Nadal, empatat amb Sampras amb 14. Federer, però, va intuir alguna cosa, aquella nit.

13 anys després, els dos es retroben a la final de l’ Open d’Austràlia (9.30 h / Teledeporte). És la primera final entre els dos des del Roland Garros del 2011. Just quan semblava que els dos havien cedit el seu lloc a Murray i Djokovic, Federer, de 35 anys, i Nadal, de 30, s’han reivindicat amb instants de gran bellesa sobre la pista Rod Laver. Els dos, de fet, han arribat a la final superant una semifinal a cinc sets, contra Wawrinka i contra Dimitrov. “Fa molt poc els dos només podíem jugar partits de beneficiència”, feia broma el suís -que no jugava una gran final des de Wimbledon del 2016- abans d’encara el repte de guanyar un Grand Slam per primer cop des de l’any 2012. “Serà especial. Per la final i per jugar contra el Roger”, admet el de Manacor, que no guanya cap Grand Slam des del Roland Garros del 2014.

Nadal domina les estadístiques contra Federer amb 23 victòries i 11 derrotes. A més, mai ha perdut contra ell en aquest torneig: s’ha imposat al suís les tres vegades que s’han mesurat a Melbourne Park, en la final del 2009 i en les semifinals dels anys 2012 i 2014. “És un partit molt especial, bonic, i me n’alegro que els dos puguem competir l’un contra l’altre en un escenari com aquest. Té molt de significat per als dos, i més venint d’on venim. Cal estar agraïts a la vida per haver-nos donat una altra oportunitat de ser aquí”, va dir un Nadal que també va escoltar com Federer es proclamava, abans de la final més bonica en molts anys, com el “fan número 1 d’en Rafa”. 13 anys després, segueixen amb la mateixa il·lusió que aquell 2004.