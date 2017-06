Nadal, un retorn amb sensacions per tornar a ser el número u

"Que la festa torni a començar", escriu aquest diumenge el diari ‘L’Équipe’ en una portada íntegrament dedicada a Rafa Nadal. El triomf del balear a Roland Garros confirma la tendència a l’alça del 10 cops vencedor a París. Nadal va tornar a tastar la glòria del seu torneig preferit tres anys després de conquerir-lo per últim cop. Tres anys durs per a un tenista que, amb 31 anys, torna a optar a convertir-se en el millor jugador del rànquing. I no –només– ho diuen els resultats, sinó que ho confirmen les sensacions. "Està jugant com mai, és un lluitador increïble", va corroborar Stan Wawrinka, després de patir els efectes de la bona forma del mallorquí.

Tampoc no li faltava raó a Roger Federer quan, després de guanyar-lo a Miami l'abril passat, va consolar el balear dient-li que destrossaria la terra. Des d’aleshores, Nadal ha conquerit el seu desè títol a tres ciutats, Barcelona, Montecarlo i París, una fita insòlita, en una edat madura, que ha estat reconeguda per algunes de les principals llegendes d’aquest esport. "És el millor jugador sobre terra batuda de la història", afirma sense dubtar-ho un segon Björn Borg. Els números li donen la raó, al mite suec: Nadal té el millor rècord de partits sobre terra batuda de l’era Open: 389 triomfs per 25 derrotes (93,96% de victòries). "Mai més passarà que algú guanyi 10 títols de Roland Garros", se suma la nou cops guanyadora de Wimbledon, Martina Navratilova.

"És més bon jugador ara que quan va guanyar dos cops Wimbledon (2008 i 2010)", assegura el tres cops vencedor a París, Mats Wilander. Aquest suec el veu tan fort que, fins i tot, considera que "el Rafa d’avui guanyaria el Rafa del 2005 que va guanyar el seu primer Roland Garros". "Guanyar Nadal a la terra és com llepar-te el colze… impossible", bromeja el britànic John McEnroe. Boris Becker va més enllà: "Haurien de canviar el nom de la pista central de Roland Garros".

Mitja temporada per superar Murray

Quatre títols i tres finals més en aquest 2017 el converteixen en el millor tenista de la temporada i li donen moltes opcions de recuperar el primer lloc de l’ATP, una posició que no ocupa des de fa tres anys, precisament quan va guanyar el seu últim Grand Slam, també a París. Aleshores havia arribat a estar 34 setmanes seguides al capdavant del rànquing mundial. Enguany Nadal arribava a la gran cita a París quart, i en va sortir segon, després d’avançar Wawrinka i Djokovic, amb 7.285 punts, només per darrere d’ Andy Murray ( 9.890). L’escocès, però, ho tindrà molt difícil per mantenir aquest simbòlic privilegi: haurà de defensar prop de 8.000 punts, pels només 370 de Nadal, que ho té tot de cara per escurçar aquesta distància i, probablement, també superar-la.

El balear és el jugador que ha sumat més punts del rànquing ATP aquest any (6.915), seguit per Federer (4.045), i a força distància de Murray (1.930), setè. El britànic, a més, haurà de defensar properament els 2.000 punts de Wimbledon i els 500 de Queen’s, dos tornejos que Nadal es va perdre l’any passat. Així, Nadal, que havia començat l’any novè, pot somiar de recuperar a final de curs el número u del món sempre que mantingui el nivell que ha registrat en la primera meitat de l’any. Un lloc que va ocupar per primer cop el 18 d’agost del 2008 i que no ha tornat a veure des del 6 de juliol del 2014. Pel camí, 141 setmanes on el balear era el rei d’un esport que ara el veu renéixer.