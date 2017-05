Rafa Nadal i Garbiñe Muguruza debuten sense patiments a Roland Garros

Rafa Nadal s'ha estrenat a Roland Garros derrotant sense patir el francès Benoit Paire per 6-1, 6-4 i 6-1. El jugador de Manacor jugarà ara contra l'holandès Robin Haase, botxí de l'australià Alex de Minaur per 6-2, 6-3 i 6-1. Nadal busca a Roland Garros convertir-se en el primer jugador capaç de guanyar en 10 ocasions un trofeu del Grand Slam. El vigent campió, el serbi Novak Djokovic, ha eliminat el català Marcel Granollers per 6-3, 6-4 i 6-2.

En categoria femenina, Garbiñe Muguruza s'ha estrenat superant la veterana italiana Francesca Schiavone per 6-2 i 6-4. La tenista veneçolana d'ascendència basca és la vigent campiona del torneig. Ara, Muguruza, qui competeix com espanyola, jugarà contra l'estoniana Anett Kontaveit.