Nagelsmann a l’aparador d’Europa

Deia als anys 50 Matt Busby, forjador del llegendari Manchester United basat en jugadors del planter, que si un futbolista és prou bo també té prou edat per jugar. És a dir, que no importa tant l’edat -ni l’experiència- com el talent i la capacitat. Mig segle després, el futbol alemany reivindica el mateix per als seus tècnics: Julian Nagelsmann acaba de ser premiat per la federació del seu país (DFB) com a Entrenador de l’Any 2016, tot i que és un absolut nouvingut a l’elit. Té 29 anys i només fa 13 mesos que s’asseu en una banqueta d’un equip professional, el Hoffenheim.

Nagelsmann va assumir el càrrec el febrer de l’any passat per intentar mantenir a Primera un equip que ja havia tingut dos tècnics aquella temporada i que era penúltim a la classificació. No tan sols se’n va sortir amb solvència sinó que aquest curs el Hoffenheim juga un bon futbol. Va acabar la primera volta de la Bundesliga com a únic imbatut i ara ocupa el quart lloc, cosa que posaria el club per primera vegada en la seva història en disposició de jugar a Europa, fins i tot possiblement a la Champions League.

Aquest premi que atorga des del 2010 la DFB honora el rendiment d’aquells tècnics que destaquen amb la feina del planter a Alemanya. Nagelsmann, que amb gairebé 20 anys va penjar les botes com a capità del Munic 1860 per culpa de les lesions, va passar a ser analista de partits per a Thomas Tuchel a l’equip sub-19 de l’Augsburg mentre estudiava empresarials. Amb 22 anys va ser el tècnic del sub-17 del Hoffenheim i amb 25 ho va ser del sub-19, amb qui va ser un cop campió nacional i un altre subcampió.

Nagelsmann té fascinada l’Alemanya futbolística, tant que sona com a successor de Carlo Ancelotti al Bayern. Diuen del tècnic del Hoffenheim que marca estil en partits i entrenaments i que té una excel·lent competència social per comunicar-se. “És l’entrenador més vell del món amb 29 anys”, el defineix la revista futbolística 11 Freunde, que explica que els seus mètodes “es basen en 31 principis” que manté secrets. No és que hagi inventat res de nou, però ha sistematitzat idees bàsiques per ajudar els seus futbolistes a posar-les en pràctica. Ambiciós, determinatiu i molt pencaire, el psicòleg esportiu del Hoffenheim, Jan Mayer, augura a Nagelsmann èxits en un club gran, però també aposta que en deu anys podria abandonar afartat la banqueta per dedicar-se a alguna altra cosa totalment diferent. De Nagelsmann és la frase “La meva família estava malalta de vacances. Va ser bo, perquè així vaig poder continuar treballant”. Serà qüestió de gaudir d’aquest tècnic ara que pica a l’aparador d’Europa i no l’ha vençut el pas del temps.