El Nàstic de Lluís Carreras s'estrena contra l'Almeria

El Nàstic de Tarragona arrencarà aquest diumenge contra l'Almeria (20.30 h, LaLiga123 TV) el seu tercer curs seguit a la Segona Divisió. Els tarragonins presentaran un projecte força renovat del de la temporada passada. Lluís Carreras és el nou director d'orquestra d'un bloc que, a l'espera del tancament del mercat, presenta fins a 11 altes i 15 baixes respecte la temporada passada.

Serà la segona etapa de Carreras al capdavant d'un club català de Segona, després del seu pas pel Sabadell entre el 2010 i el 2013. Posteriorment va dirigir el Mallorca i el Saragossa. L'any passat no va dirigir a cap equip.

Enguany dirigirà un conjunt grana que no ha gastat cap euro per reforçar-se (ha incorporat vuit jugadors lliures, un altre de cedit i ha recuperat dos cedits), mentre que ha ingressat prop d'1,5 milions per dues ventes, les de Gerard Valentín al Deportivo i de Fabrice Ondoa al Sevilla Atlètic. Amb tot, el nou Nàstic s'ha rejovenit, ja que l'edat mitjana dels reforços és de 23 anys (només Abraham Minero i Maikel Mesa superen els 25).

Homes com el central Carlos Blanco (prové del Juventus), Omar Perdomo (Tenerife), Álvaro Bustos (Sporting), Maikel Mesa (Mirandés) o el propi Abraham (Saragossa), són algunes de les cares noves més destacades incorporades aquest estiu.

Un que podria unir-se al grup més endavant és Jean Marie Dongou, de 22 anys, que després de desvincular-se del Saragossa per una lesió al genoll que va patir fa pràcticament un any, ara negocia la seva arribada al Nàstic. El davanter pot estar llest cap a finals d'octubre, quan faria proves que, en cas de sortir bé, li permetrien tancar un contracte amb el club grana.

El repte, un any més, serà mantenir-se en una categoria on ja saben el que és gaudir i patir: la temporada passada van salvar-se amb 52 punts (quatre per sobre del descens), mentre que la 2015-16, la del seu retorn a la categoria de plata, van firmar un tercer lloc (71 punts, a tres de les posicions d'ascens directe).