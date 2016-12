Navarro: “Les lesions són la pitjor part del bàsquet”

Després de perdre cinc dels últims sis partits de l’Eurolliga, el Barça Lassa visita (20.30 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) el Baskonia, un rival que acumula tres victòries més que l’equip blaugrana i que estudia fer debutar Pablo Prigioni. Georgios Bartzokas, que tindrà la baixa de Stratos Perperoglou, podrà comptar amb Joan Carles Navarro, que va reaparèixer la setmana passada contra el CSKA de Moscou. “Tenia moltes ganes de poder ajudar el meu equip. He d’aconseguir recuperar el meu ritme de joc. Sempre és difícil tornar a l’equip després d’una lesió. Espero poder ajudar perquè el meu equip jugui millor. Les derrotes dures són difícils, però les lesions són la pitjor part del bàsquet. Ha sigut un mal any per a mi pel que fa a lesions”, reconeix el capità culer en el seu blog a l’Eurolliga.

Navarro no es mossega la llengua. “Ens trobem en una situació difícil, però torno fresc a l’equip; fresc i preparat per ajudar. La meva reaparició ens dóna una rotació més gran. Esperem que la millora dels entrenaments ens permeti ser més competitius a partir d’ara. Hem de millorar la nostra dinàmica i començar a guanyar partits. El Baskonia està jugant molt bé”, opina.

“Hem de començar a guanyar i només pensar en el nostre joc. Tots a l’equip som conscients de la situació. Hem de fer un pas endavant i he de ser el primer a fer-lo”, diu Navarro, que prefereix no buscar excuses i treballar per millorar. “Hem tingut moltes lesions. Mai havia vist res semblant en tots els meus anys en aquest equip, però això és tot. No hi ha més excuses. Hem de mirar cap endavant amb els 13 o 14 jugadors que tenim disponibles”, conclou l’escorta.