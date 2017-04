El Barça decideix finalment no convocar Neymar

Neymar finalment no viatja a Madrid convocat. El Barça ha decidit aturar el seu pols a la LFP i el TAD deixant el brasiler a Barcelona, malgrat que des de dins del club es recorda que la forma d'actuar del TAD ha estat negativa, en no reunir-se dissabte i acabar enviant un comunicat del seu president sense valor legal. Neymar doncs, no entra a una llista on si entra Arda Turan, recuperat. Mathieu, amb molèsties al tendó d'Aquil·les, es baixa. Luis Enrique s'emporta Aleix Vidal, lesionat, per fer pinya i el jove del filial Aleña.

El Barça ha explicat que "davant la incertesa legal que suposa la manca de pronunciament del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) a menys de 12 hores del partit d'aquesta nit, i per centrar tota l'atenció en la vessant esportiva, el Club ha optat per no convocar el jugador Neymar Jr. Tot i així, el FC Barcelona mostra la seva estupefacció davant l'enorme buit legal que implica la negativa del TAD a exercir les seves funcions jurisdiccionals, un fet que perjudica directament tant els clubs com la mateixa competició".

La decisió arriba hores després d'una jornada de dissabte llarga, on el Barça va admetre que tenia la intenció de convocar Neymar. El president del Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD), Enrique Arnaldo, va firmar un comunicat ahir relatiu a la sanció de Neymar, on afirmava que la documentació del Barça per demanar un recurs a la sanció va entrar a les 16.08 de divendres, “quan havia conclòs la seva reunió setmanal”, cosa que va fer enfadar el club, ja que afirmen que no han rebut mai informació sobre l’horari de la reunió. Arnaldo va afegir que va intentar convocar una nova reunió extraordinària per a dissabte, però que no ho va poder fer “a causa dels requisits de convocatòria prèvia”. És a dir, que no va poder localitzar tots els altres membres del TAD. Arnaldo, però, recordava al Barça que la sanció “és d’execució immediata” excepte si concedeixen la cautelar, una mesura que el club blaugrana no ha sol·licitat. “El recurs no sol·licita cap mesura cautelar, si bé demana al Tribunal que declari la plena disponibilitat del jugador per disputar el partit”, defensa el cap visible del TAD, que recorda que un recurs “no atura l’execució de la sanció”.