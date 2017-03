Neymar: "Sempre tens por de parlar amb el teu ídol, però Messi em va ajudar a relaxar-me"

En la roda de premsa prèvia al partit que el Brasil afronta aquest vespre contra el Paraguai (2.15 hores, horari català) Neymar Jr ha recordat els seus inicis a Barcelona, que ha reconegut que no van ser fàcils, però on va trobar-se amb un Messi que el va ajudar molt a progressar: "Em va ajudar molt. Vaig tenir moltes dificultats en l'inici (al Barça). El millor ve i et diu "calma, les coses es relaxaran, fes el teu futbol". Em va fer bé això".

Neymar ha destacat que l'argentí el va ajudar a adaptar-se, malgrat ja el veia com un referent. "Sempre tens por de parlar amb el teu ídol, però això em va ajudar a relaxar-me. Tenim una relació meravellosa, som amics i això ajuda al camp", ha comentat.

El brasiler, que ha apuntat que sent admiració tant per Messi com per Cristiano Ronaldo, ha celebrat la decisió de Tite, seleccionador del Brasil, de tornar-li a confiar el braçalet de capità contra el Paraguai davant la seva renúncia després de la final dels Jocs Olímpics de Rio. "Em fa molt feliç la seva decisió d'escollir-me i ho faig per ell, a qui admirava de lluny i vaig passar a animar encara més al treballar amb ell", ha assegurat.

El davanter blaugrana, que ha defugit parlar de 'Neymardependència' al Brasil, ha assegurat que, "si està centrat", el seu país "és el millor". "Ara el Brasil torna a jugar a futbol, a marcar bé, a sortir jugant, és difícil guanyar-lo". I ha recordat que amb el pes de la samarreta no es guanya: "La camiseta no juga sola. Hem de treballar, no val només parlar".