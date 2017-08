Neymar: "Per a mi no són la gent que hauria d'estar dirigint el Barça"

Neymar ha debutat al Parc dels Prínceps amb el PSG amb dos gols. El brasiler, exjugador del Barça, ha marcat dos dels sis gols que ha aconseguit el seu nou equip contra el Toulouse. De fet, el brasiler ha marcat el primer gol al minut 30 –que servia per igualar el gol inicial del Toulouse–, i l'últim, el que tancava la golejada, ja en el temps afegit. A més, ha donat dues assistències als seus companys.

Abans del partit, però, el jugador no ha pogut contenir les llàgrimes durant el minut de silenci pels atemptats de Catalunya.

"El Barça mereix molt més i tothom ho sap" Neymar Jugador del PSG

Tot i això, un cop ha acabat el partit, el brasiler ha parlat sobre el seu pas pel Barça. "Vaig passar quatre anys allà i vaig ser molt feliç. Al principi vaig ser molt feliç. Vaig passar quatre anys molt bonics i vaig marxar d'allà feliç, però amb ells [els directius del Barça], no", ha dit Neymar, que ha afegit: "La veritat, em fan posar molt trist. Per mi, no són la gent que hauria d'estar dirigint el Barça. El Barça mereix molt més i tothom ho sap. Espero que les coses millorin per al Barça i que torni a ser un equip capaç de rivalitzar amb els altres".