El Neymar més participatiu ja és centenari

Després d’un inici de temporada irregular, Neymar semblava que havia trobat la seva millor forma amb el canvi d’any. El 2017 estava sent magnífic per al brasiler, que arribava a sentenciar que estava en el seu “millor moment de forma” de “tota” la seva carrera. Ajudava els companys, combinava amb encert, encarava sense por i feia anar de corcoll la defensa rival, ja fos amb la samarreta blaugrana o la brasilera. Només li faltava una assignatura, el gol, que arribava en comptagotes malgrat la seva creixent intervenció en el joc de l’equip. Finalment va reconciliar-se i a Granada, després d’un parell d’intents fallits, va aconseguir la diana número 100 amb la samarreta blaugrana, que servia per tancar la golejada al Nuevo Los Cármenes. I el brasiler, que va dedicar el gol al lesionat Rafinha, dibuixant el número 21 amb els dits, encara tindria l’oportunitat de fer-ne un altre, tot just després, però la rematada es va estavellar al pal.

Fitxat l’estiu del 2013, Neymar disputa la quarta temporada com a blaugrana. En total ha disputat 177 partits i ja ha marcat 100 gols. Xifres semblants a les d’un altre il·lustre de la plantilla, Leo Messi, ja que l’argentí va necessitar 188 enfrontaments per arribar a la seva diana número 100. “Són números a l’abast d’una bèstia com a futbolista -va dir l’entrenador Luis Enrique, referint-se al davanter brasiler-. És un dels jugadors amb més desequilibri, va encertar fitxant per al Barça”.

Amb el gol d’ahir, sumat al de Luis Suárez que va servir per obrir el marcador, la MSN (Messi, Suárez i Neymar) ja porta 86 dianes en aquesta temporada. I en les dues temporades i mitja que porten jugant junts, la xifra s’eleva fins als 339.