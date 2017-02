Ni la Copa ni la Champions distreuen un Barça que olora sang a Mendizorrotza (0-6)

Si el Barça olora sang és un depredador insaciable. L'equip de Luis Enrique ha golejat 0-6 el que serà el seu rival a la final de Copa, l'Alabès, i se situa líder provisional de Primera. La mala notícia per als catalans és la greu lesió al turmell d' Aleix Vidal, que ha sortit del terreny de joc amb la llitera.

A Mendizorrotza s'han vist els dos registres del Barça. A la primera part, amb l'Alabès defensant agrupat a prop del seu porter, el conjunt català ha controlat el partit; a la segona, en canvi, el Barça ha destrossat el rival a través de la velocitat del trident. El Barça ha tingut moltes ocasions per obrir el marcador ben aviat, però no ha sigut fins gairebé al descans que no ha fet el 0-1. Theo, que ha lesionat Aleix Vidal als minuts finals, ha tingut la més clara per als vitorians, però Ter Stegen ha salvat el Barça amb el maluc. El lateral blanc-i-blau, com si fos un tren d'alta velocitat contra un mercaderies, ha deixat enrere Digne, lent i poc contundent com a últim home.

El conjunt de Luis Enrique ha anat madurant el partit, sense impacientar-se, fins que Luis Suárez ha desequilibrat el rival i ha superat un Pacheco incommensurable fins llavors. Una llarga jugada de tot l'equip ha acabat a banda dreta, on Aleix Vidal ha col·locat una pilota perfecta, tensa i a l'espai, per a l'arribada del davanter uruguaià, que ha resolt entre els dos centrals. El Barça havia fet el més difícil i, només tres minuts més tard, ha ampliat l'avantatge mitjançant Neymar. Error de Theo a l'hora de treure la pilota jugada, Suárez busca una passada de Messi i el porter local posa el puny per allunyar el perill, amb tanta mala sort que la pilota colpeja l'uruguaià al cap i acaba als peus de Neymar, sol i amb el porter fora de lloc.

Velocitat per rematar

A la represa, Mauricio Pellegrino ha modificat el dibuix, posant defensa de cinc per atacar amb dos laterals llargs. Els vitorians han aconseguit castigar el Barça al contraatac, atacant la banda dreta d'Aleix Vidal, però Christian Santos primer i Katai després han errat. En la segona jugada ha estat providencial Digne, que si a la primera part ha fallat contra Theo, en aquesta ocasió ha rectificat i ha evitat el xut del davanter de l'Alabès.

L'error vitorià ha precedit el 0-3, obra de Messi. L'argentí ha recuperat ell mateix al pilota i ha batut Pacheco per baix amb un fort xut creuat. L'Alabès s'ha partit en dos i el Barça ha olorat sang fins a golejar el conjunt de Mendizorrotza gràcies a la seva velocitat i contundència. En cinc minuts han caigut tres gols. Alexis en pròpia porta ha fet el 0-4, dos minuts més tard ha estat Rakitic qui ha posat la pilota a l'esquadra i novament dos minuts més tard Suárez ha caçat una aturada del porter local a Neymar.

El Barça ha acabat el partit amb Digne i Mathieu fent parella de centrals, ja que Luis Enrique ha protegit Umtiti, i Sergi Roberto fent de pivot, primera vegada aquesta temporada. Busquets ha provocat una targeta groga i es perdrà el pròxim partit contra el Leganés.