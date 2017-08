Ni saber actuar, ni saber comunicar

L’escut del Barça s’està esquerdant i només una millora en el joc podrà evitar mals majors. Després de la mala imatge oferta al Santiago Bernabéu, la presentació de Paulinho va servir per certificar dues coses. Una, que aquesta directiva, tants anys després, segueix sense trobar bons oradors que comuniquin el missatge que el club vol enviar als socis. I dues, que tenim mals oradors per comunicar decisions dolentes. Si el Barça ja ha patit darrerament per comunicar bé els encerts, quan toca explicar les errades ja és, en alguns moments, còmic.

Però no fa gràcia, ja que hi ha molt en joc. Just abans de marxar de vacances, el president Bartomeu va afirmar que el contracte de Messi estava signat. El missatge es va enviar als mitjans en obert, com, per exemple, davant dels micròfons de Catalunya Ràdio, i també en privat, en reunions o sopars en què el contracte es donava per signat. “Falta la foto”, es deia. Però ahir Mestre va admetre que el contracte no està signat. Un cas greu, ja que només et deixa dues opcions: pensar que es va mentir, l’opció més greu, o pensar que hi ha tant caos dins del club que Bartomeu creia que s’havia signat quan no era així. Aquest segon escenari tampoc ajuda a estar calmat. Si per acabar-ho d’adobar s’imagina un debut en Lliga sense Suárez i Piqué, n’hi ha per pensar que el partit contra el Betis, el primer amb socis a la graderia, pot acabar malament si la pilota no entra.

La ressaca de la derrota a la Supercopa va empitjorar-ho tot. Pep Segura fa poc temps que pren decisions i ara li toca donar la cara. Analitzant-ho fredament, és just donar temps a Segura, que planificava els seus primers mesos donant per fet que Neymar es quedava, tal com li deien els directius. Però també és just pensar que fer-lo sortir a parlar és una mala idea. Segura és de treballar fort, però no un gran orador. Fa pocs dies va criticar durament Piqué, segurament perquè no valorava prou el pes de la frase que va dir. I diumenge, malgrat que tres dies abans deia que ell no parlaria de negociacions obertes, va insinuar que Dembélé i Coutinho poden arribar aviat. Hores després, el Borussia i el Liverpool li venien a dir, més o menys, que mentia.

Mal negoci, quan tens la temptació de mentir, exagerar o canviar de discurs per tapar-te les vergonyes. Dins del Barça hi ha molts nervis. I buscar solucions quan et sents pressionat no sempre sol funcionar.