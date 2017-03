Nike presentarà un hijab per a atletes musulmanes

La multinacional nord-americana Nike ha decidit fer un pas endavant en la fabricació de roba esportiva i ha decidit adaptar-se a les dones esportistes musulmanes dissenyant un hijab, el 'Nike Pro Hiyab', que els permetrà tapar-se el cap. El disseny està fet de polièster lleuger, amb una sola capa, en colors foscos i neutrals. La tela té petits forats que la fan transpirable i, al mateix temps, es mantenen opacs, un requisit per a les dones que utilitzen aquest tipus de peça de vestir.

Nike va començar a desenvolupar aquest producte per les queixes d'algunes esportistes musulmanes, que lamentaven haver d'utilitzar el clàssic mocador al cap durant les competicions. El producte, que sortirà a la venda al públic la primavera del 2018, ja l'està provant una patinadora dels Emirats Àrabs, Zahra Lari, que va reconèixer la seva satisfacció després d'utilitzar-lo: "Em vaig sentir entusiasmada i emocionada en veure que una empresa com aquesta feia un prototip de hijab". Segons Lari, havia utilitzat un gran nombre de hijabs, però pocs li van resultar còmodes per la pràctica esportiva. En aquest cas, per la seva adaptació i poc pes, resulten més còmodes, segons la patinadora.