Nou atropellament d'una bicicleta: ara, Nicky Hayden

260x366 Nicky Hayden, en una imatge d'arxiu del 2014 / FERRAN FORNÉ Nicky Hayden, en una imatge d'arxiu del 2014 / FERRAN FORNÉ

Nicky Hayden està en estat greu després de ser atropellat aquest dimecres mentre anava amb bici. El pilot de Superbikes i expilot de MotoGP ha tingut l'accident mentre circulava entre les localitats italianes de Riccione i Tavoleto.

Segons informa el 'Rimini Today', l'accident ha passat al voltant de les 14.00 h. Un vehicle Renault ha envestit Hayden per causes que encara es desconeixen. El parabrises del vehicle ha quedat totalment trencat. Pocs minuts després han arribat les ambulàncies, que s'han endut el pilot a l'Hospital de Rimini, on està ingressat.

D'acord amb el 'Rimini Today', Hayden està en estat "greu", ha patit "un cop fort al pit" i diversos "politraumatismes".