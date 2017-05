Nou ridícul del Barça de bàsquet que el deixa a un pas de tancar una temporada per oblidar (83-61)

El Barça Lassa de Georgios Bartzokas està a un pas de tancar una temporada per oblidar. El conjunt blaugrana ha caigut per 81 a 61 a la Fonteta contra un València Basket molt superior i se situa a un partit de caure eliminat en la primera sèrie del 'play-off' pel títol. Els gestos de desesperació del tècnic grec i els jugadors culers han sigut una mostra del que està sent aquest curs. A València, el conjunt català s'ha vist superat per un equip amb més determinació i control: els catalans han perdut 10 pilotes per 20 del seu rival. El joc interior del Barça, just després de fer fora Faverani, no ha existit: Tomic ha acabat amb 4 punts, Vezenkov amb 2 i Diagné no ha encistellat en els 8 minuts que ha estat a la pista.

A més, no hi ha hagut encert en el tir, amb un nefast 5 de 20 en el triple que ha dilapidat qualsevol opció de victòria en el partit inaugural dels 'play-off'. Ja des de l'inici, amb un parcial de 10 a 2, s'ha vist que els dos equips jugaven a un joc diferent, i tot i que el Barça ha igualat l'electrònic a 15 punts, s'ha arribat al descans amb 41 a 26 després d'un triple en l'últim segon de Sikma. A la represa no hi ha hagut capacitat de reacció, i a través de transicions ràpides s'ha dinamitat el duel. Oleson, pressionat per dos jugadors taronges, arriscava en una passada i Sastre robava per esmaixar amb comoditat. Així una vegada i una altra, fins al punt que Bartzokas ha fet jugar el jove Peno en els minuts finals.

Tyrece Rice ha estat el jugador visitant amb millor valoració final, amb 14 punts, però un 0 a 4 des de la línia exterior que ha penalitzat molt el joc català. El base nord-americà ha donat 3 assistències, però ha tingut el mateix número de pèrdues. Per part valenciana, fins a 7 jugadors han fet 9 o més punts, destacant per sobre de tots el pivot Bojan Dubljevic, autor de 16 punts.

"Què s'ha de canviar?", li han preguntat als micròfons de Movistar a l'entrenador blaugrana. "Tot", la resposta contundent de Bartzokas per evidenciar els problemes que ha tingut el Barça a la Fonteta.