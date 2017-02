Nova patacada d’un Barça Lassa inoperant

El mateix Barça Lassa que va treure pit després de l’eliminació a les semifinals de la Copa del Rei i que va considerar massa crítics els titulars de la premsa després del triomf a la pista del cuer de l’Eurolliga va perdre ahir contra el Movistar Estudiantes (83-81). És difícil dir qui ho va fer pitjor a Madrid, on Georgios Bartzokas es va guanyar una tècnica quan l’equip blaugrana manava per quatre punts de diferència i on els jugadors culers van acumular moltes decisions dolentes. El conjunt català, que va malbaratar una renda d’onze punts en els últims cinc minuts, va perdre 21 pilotes contra un rival que va saber forçar la pròrroga i completar la sorpresa en el temps extra. Ante Tomic va fallar un triple que mai s’hauria d’haver jugat ell en una última i dramàtica possessió blaugrana.

Edwin Jackson (32 punts) i Goran Suton (9 punts amb 3/6 en triples i 15 rebots) van ser els dos jugadors locals més destacats en un dia en què Bartzokas va recuperar Stratos Perperoglou. El tècnic grec va deixar sense jugar Xavier Munford i Moussa Diagne, dos dels cinc pedaços temporals que han arribat amb la temporada ja començada. Tyrese Rice, que va fallar sis dels vuit tirs que va intentar i va ser eliminat per cinc faltes personals, va tenir una mala actuació. El líder de l’equip va fer fa uns dies un tuit que va aixecar molta polseguera als despatxos de Can Barça. “Em quedaria aquí tota la meva carrera si depengués totalment de mi, creieu-me”, va deixar anar.

Ante Tomic (18 punts i 9 rebots), Petteri Koponen (15 punts) i Víctor Claver (11 punts) van ser tres dels pocs jugadors del Barça Lassa que van aportar coses útils a un equip desfigurat per l’ansietat. El Barça Lassa va malgastar un grapat d’oportunitats per tancar un partit que s’havia complicat innecessàriament. Els 12 punts en l’últim quart es van convertir en una llosa contra un rival animat per 13.425 espectadors.

“Hauríem d’haver sabut guanyar”

Bartzokas es va mostrar molt dolgut per la derrota. “Hem fet tot el que hem pogut per perdre el partit. Amb la nostra diferència només havíem d’assegurar tres rebots o protegir la pilota, però n’hem perdut moltes i li hem donat una oportunitat a l’Estudiantes. I tot s’ha girat en contra nostra: les nostres decisions, les pilotes perdudes, els rebots, les decisions arbitrals (dues de tècniques en la recta final)... Hem perdut un partit que hauríem d’haver sabut guanyar”, va assegurar l’entrenador.

“Hem patit durant tot el partit, especialment en defensa. No hem pogut aturar Edwin Jackson. Hem comès dues errades, no hem agafat un rebot important i això ens ha costat el partit. És una derrota molt dura, hem de seguir treballant i aixecar el cap”, va dir Tomic.

L’ICL Manresa no completa la remuntada

L’ICL Manresa va perdre ahir contra el RETAbet Bilbao Basket (79-86) i segueix com a cuer de la Lliga Endesa. L’equip entrenat per Ibon Navarro va competir bé, però no va poder completar la remuntada. El conjunt català, que perdia per 13 punts de diferència i es va acostar a dos, té el Divina Seguros Joventut i el Rio Natura Monbus Obradoiro a tres victòries de distància. Marjan Cakarun (15 punts) i Scott Suggs (13) van ser els màxims anotadors locals contra un rival basc en què va destacar Àlex Mumbrú (20 punts). Els aficionats del Nou Congost van acabar molt enfadats amb les decisions arbitrals. El Reial Madrid, que va perdre a casa contra l’Herbalife Gran Canària (81-93), va cedir el lideratge de la classificació al sorprenent Iberostar Tenerife. Tot i la nova exhibició del menorquí Sergi Llull (24 punts), l’equip blanc va pagar un mal primer quart (9-23).