Objectiu: tornar a la Terra

Pep Guardiola va dir, després de golejar el Madrid de Mourinho per 5 a 0, que el més important era que els jugadors “sabessin digerir els molts elogis” que rebrien per aquell resultat. La justificació era simple: que tot just estaven a principis de temporada, que només s’havien guanyat tres punts i que, per molt espectacular o memorable que fos la golejada, quedava molt de camí per recórrer. Aquella situació del novembre del 2010 és gairebé idèntica a la qual s’enfronta l’actual Barça, que visita aquesta tarda l’estadi de Riazor (16.15 h, BeIN LaLiga) només quatre dies després de capgirar l’eliminatòria de vuitens de final de la Champions contra el París Saint-Germain amb un 6-1 al Camp Nou. Un marcador del qual tothom parla, encara ara, de la mateixa manera que aquella maneta va estar en boca de tothom durant molts dies. Aquell 2010, però, el Barça no va descarrilar i va seguir comptant els partits per victòries en una temporada en què, després d’aquell clàssic, guanyaria el Mundial de Clubs, la Lliga i la Champions. Només se li va escapar la Copa a la pròrroga. I aquest 2017 l’objectiu de l’entitat és, evidentment, seguir en la mateixa línia positiva.

Però no serà senzill. L’entrenador blaugrana, Luis Enrique Martínez, va reconèixer que la ressaca del PSG era “el principal handicap” per enfrontar-se al Dépor, però va apel·lar “al seny i a la saviesa dels jugadors” per no perdre de vista que encara queden tres mesos per acabar la temporada. L’equip arriba a la cita com a líder momentani del campionat, però el Madrid -segon-és a només un punt de distància, té un partit pendent i ha de rebre els blaugranes al Bernabéu.

La preocupació de Luis Enrique no és un tema futbolístic. És, sobretot, psicològic. Que no es deixin endur pensant que tot està fet. El vestidor, però, assegura que això no passarà, almenys amb aquesta generació insaciable de títols que, des del 2005, ha aixecat 29 trofeus de les 53 competicions disputades. “Aquests jugadors són garantia que es faran bé les coses”, va exposar el capità Andrés Iniesta després del miracle a la Champions.

“Vigilar que no s’ho creguin”

En línies generals, els dona la raó Xesco Espar. “Una victòria com aquesta, tan bestial, té un efecte positiu que penso que durarà com a mínim un o dos partits”, destaca l’exentrenador del Barça d’handbol i especialista en alt rendiment esportiu. L’únic perill potencial, des del seu punt de vista, és que “s’ho creguin”. I la recepta és “enfocar-ho pensant que s’ha fet història en un partit però que encara no s’ha guanyat res”.

També hi coincideix Montserrat Ferraro, psicòloga esportiva (Ferraro Consulting). Opina que després d’una victòria com la de dimecres l’equip es pot despistar però que, en el cas d’una estructura professional com la del Barça, no s’hauria de produir. “És una circumstància que cal tenir en compte psicològicament però que es pot controlar. Cal que els jugadors siguin conscients de l’ara i aquí, que recordin que l’objectiu final de la temporada, el dels títols, encara no s’ha assolit”.

Ferraro posa d’exemple una cursa com podria ser la Marató de Barcelona. L’objectiu és arribar a la meta, però, a mig camí, un rival t’avança i t’esforces a avançar-lo. Ho aconsegueixes i el superes, però llavors ell et torna a avançar i arriba a la meta abans. “Què ha passat? Que s’ha modificat l’objectiu a mitja cursa i això ha alterat la planificació”, explica. Perquè això no succeeixi, la psicòloga esportiva apel·la a “la professionalitat i l’entrenament” dels jugadors del Barça.

El desgast físic

El reforç anímic del triomf contra el PSG té com a contrapartida directa el desgast físic que van patir els jugadors. Un cansament que va deixar seqüeles. Per exemple, Neymar no va entrar a la convocatòria per molèsties musculars i Rafinha també es perd el partit per una gastroenteritis. “La setmana vinent hi haurà una aturada de seleccions, però els jugadors no paren perquè molts són internacionals. I després ve un abril bestial amb nou partits…” Per tant, cal mesurar molt bé els esforços, i “aquesta és la gran dificultat de gestionar plantilles com aquesta”. “No es prepara la temporada per estar al cent per cent al final, sinó per estar al cent per cent cada dia. Perquè si no la Lliga es perd abans d’hora”.

En aquest punt, Espar considera fonamental que Luis Enrique donés un dia sencer de festa als seus futbolistes, concretament divendres, després que dijous al matí fes una sessió de recuperació una hora més tard del que és habitual. “És una bona estratègia, sobretot a aquestes alçades de la temporada”. Un win-win, perquè els futbolistes es recuperen “a nivell físic i, de passada, a nivell mental”.

“Quan hi ha molta pressió necessites desconnectar de tot per tornar a començar de zero”, afegeix Ferraro, que no només està “totalment d’acord” amb la decisió de l’entrenador sinó que, “des del punt de vista psicològic, és totalment recomanable”. És una manera d’oxigenar el cervell, de fer un reset. Un dia de descans per seguir guanyant, l’objectiu del Barça.

A Riazor sense Neymar ni Rafinha

Luis Enrique no podrà comptar ni amb Neymar ni amb Rafinha per jugar contra el Deportivo. Els dos futbolistes van ser baixa a l’entrenament i no van entrar a la llista de convocats. En el cas de Neymar, té “molèsties a l’adductor de la cama esquerra”, mentre que el 12 blaugrana pateix “gastroenteritis”. Amb les baixes per lesió de Mathieu i Aleix Vidal i l’absència del porter Masip per decisió tècnica, l’entrenador va completar la llista de 18 jugadors amb Aleñá, del B. Els blaugranes van agafar ahir l’avió per volar cap a la Corunya, on els espera un rival que ha canviat d’entrenador - Pepe Mel ha agafat les regnes de l’equip després de la destitució de Gaizka Garitano pels mals resultats - i que ha sumat en cinc dels últims nou partits. “En una setmana han jugat tres partits i han obtingut un balanç positiu, però Mel no ha tingut gairebé temps d’entrenar. De totes maneres, segur que serà un rival perillós”, va explicar Luis Enrique a la prèvia. Mentre que el Barça buscarà tres punts per mantenir-se líder, els gallecs buscaran sumar per allunyar-se del descens. El tècnic dels gallecs no podrà comptar amb un bon grapat de futbolistes, com els lesionats Sidnei Rechel i Guilherme dos Santos o els sancionats Pedro Mosquera i Florin Andone. Una baixa, aquesta última, especialment destacada, ja que és el màxim golejador del Deportivo.