Operació salvar l’Eurolliga al Palau Blaugrana

El pitjor equip del 2017 a l’ Eurolliga encara té opcions de classificar-se per als play-off. El Barça Lassa, que només ha aconseguit guanyar aquest any un partit a Europa -contra l’Anadolu Efes turc al Palau Blaugrana-, rep el cuer de la competició, un altre equip turc, el Galatasaray (21 h / Esport3), amb el repte de salvar la seva aventura europea. L’equip blaugrana, que des de l’any 2001 sempre ha estat com a mínim als quarts de final -ja sigui en format de grup o eliminatòria directa-, s’ha quedat sense gaire marge de maniobra en una temporada marcada per les lesions i la falta d’encert. Aquest 2017, de fet, només dos equips han perdut tots els partits de l’Eurolliga jugats excepte un: el Barça Lassa i l’Unics Kazan rus. Malgrat tot, els homes de Georgios Bartzokas es mantenen a dos triomfs de la vuitena posició, la que donaria dret a jugar els play-off. El partit arriba després de la decisió del club de multar els jugadors pels mals resultats de l’equip, segons va informar Catalunya Ràdio. La plantilla va ser informada d’aquesta decisió sense precedents aquest dilluns i haurà de fer front a una multa econòmica.

El pitjor Barça en més d’una dècada pel que fa a derrotes i estadístiques sap que el duel contra els turcs podria ser una bona oportunitat per llepar-se les ferides i alçar el cap. Amb el record del partit d’anada, quan el Galatasaray, que llavors ja era cuer, va castigar un Barça sense esma que va deixar-se capturar 18 rebots sota la seva cistella, l’equip català podrà fer jugar l’últim fitxatge, el base nord-americà Xavier Munford, que encara no ha debutat. La idea de Bartzokas és poder rotar una mica i donar descans a Tyrese Rice, el base titular, que va anotar 22 punts en el partit d’anada contra el Galatasaray, i va ser gairebé l’únic jugador blaugrana amb bones estadístiques. Rice, però, ha barrejat bons partits individuals amb d’altres en què no ha aconseguit dirigir el joc d’un Barça que encadenarà dos partits en tot just tres dies al Palau contra dos cuers: avui contra el Galatasaray i diumenge contra l ’ICL Manresa, cuer de la lliga. Això podria canviar una mica l’estat d’ànim després de perdre els dos partits jugats fins ara aquest febrer: a la pista del Zalgiris lituà a l’Eurolliga per 89-85 i el cap de setmana passat contra el Bilbao al Palau Blaugrana a la lliga per 68-79.

Bartzokas, que ahir va acompanyar els seus jugadors en visites solidàries a clíniques infantils, continua tenint molts dels seus homes de baixa. En concret, no podran saltar a la pista Justin Doellman, amb una lesió de grau I al soli de la cama dreta; Brad Oleson, per un esquinç al turmell, i Alex Renfroe, amb una lesió muscular al bessó intern de la cama esquerra. A més, Pau Ribas i Shane Lawal fa mesos que no poden jugar per les seves lesions de llarga durada.

Derrotar el Galatasaray significaria deixar els turcs fora de combat i posicionar-se en la lluita per acabar en la vuitena posició, l’última que permet passar a la segona fase. Poder competir a la segona fase seria un premi per a un Barça Lassa que en cas de fracassar viuria la seva pitjor participació europea des del 2001.