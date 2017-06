L'Espanyol reforça la seva estructura amb el retorn de Perarnau

"Fem canvis per reforçar l'òrgan executiu i minimitzar els possibles errors. Hi ha menys possibilitat d'error quan una decisió és discutida per diferents professionals i no un de sol". Així ha argumentat el president espanyolista, Chen Yansheng, les modificacions en l'estructura directiva i executiva de l'Espanyol que han presentat aquest divendres.

El canvi més significatiu és la incorporació d'Òscar Perarnau com a nou director general esportiu, un càrrec de nova creació que permetrà deslligar l'altre director general (en aquest cas, corporatiu), Ramon Robert, de les decisions esportives, com havia fet fins ara. Robert seguirà sent conseller delegat, motiu pel qual també farà feines de supervisió de tot el club.

540x306 La nova estructura directiva de l'Espanyol, amb el càrrec d'Òscar Perarnau incorporat / RCD ESPANYOL La nova estructura directiva de l'Espanyol, amb el càrrec d'Òscar Perarnau incorporat / RCD ESPANYOL

"Volem donar importància als valors locals, sense deixar de donar pes a la projecció internacional", ha comentat Chen Yansheng sobre la divisió de l'estructura en la direcció general. Uns canvis que el club tenia previstos, i que seguiran aplicant-se de forma progressiva. La comissió executiva que va anunciar fa unes setmanes (cmposta pels quatre consellers residents a Catalunya, Adolf Rousaud, Carlos García Pont, Ramon Robert i Mao Ye), "és per donar suport als dos directors generals", ha explicat Chen.

Alhora, aquesta comissió (una versió reduïda del consell d'administració), permetrà que la feina del consell sigui més eficient. Es reunirà més sovint, i permetrà que el consell sencer no s'hagi de reunir tants cops. "La comissió executarà les decisions preses al consell i supervisarà que es portin a terme. Les seves reunions seran més efectives i permetran apropar els consellers que treballen a distància amb els de quilòmetre zero", ha matisat Chen.

"Som aquí per crear una estructura el més potent possible en benefici del club, i que l'afició i nosaltres la puguem gaudir". Perarnau supervisarà i coordinarà diferents departaments com la direcció esportiva, liderada per Jordi Lardín, el futbol femení, el futbol base, les escoles i acadèmies i els serveis mèdics, àrees que, tot i tenir alguns responsables directes, recauran en Perarnau. A més, el club treballarà les properes setmanes per incorporar un nou secretari tècnic i un nou responsable del futbol base, àrea que fins ara gestionava Lardín. "Ell serà el màxim responsable de la composició de la primera plantilla i del filial, i que el dia a dia vagi fluint", ha comentat el mateix Perarnau, que ha deixat clar que no trepitjarà les funcions al seu antic company, amb qui treballarà conjuntament. "Faré d'equilibri entre tots els departaments, però el primer equip serà prioritari", ha afegit.

"Vull un Espanyol que s'identifiqui totalment amb el primer equip, i que aquest pugui estar lluitant amb les posicions de dalt, reduir la diferència i superar-los", ha explicat Perarnau sobre l'equip que vol veure en pocs anys. L'ex director esportiu ha assegurat que està "motivadíssim" i ha confiat poder "aportar molt" a l'Espanyol després de viure un any complicat. "Fins fa 20 dies no tenia l'alta mèdica per un problema de salut que he arrossegat fins ara", s'ha sincerat. Perarnau també ha reconegut que Chen va ser clau per tornar, ja que el cap de setmana passat era de viatge, negociant amb un altre club. "Vam parlar de moltes coses en una reunió maratoniana, em va semblar un repte molt potent i em va agradar molt la serietat", ha afegit.

"Em van trucar uns 'head hunter', uns caçatalents xinesos, fa dues setmanes, fent-me moltes preguntes. Primer pensava que era una broma, després vaig veure que era seriosament, i em van dir que eren de Rastar", ha comentat Perarnau, que fins dimarts no va poder reunir-se amb Chen. Aquest li va presentar un nou repte on tindrà més recursos econòmics i personals que en la seva anterior etapa, i que aniran creixent "progressivament".