El PSG va fer 4 passades bones en els últims 8 minuts: 3 per servir des del mig del camp després dels gols del Barça

Tres d'Edinson Cavani servint des del mig del camp i un de Marquinhos. Van ser les quatre úniques passades bones que va fer el PSG en els últims 8 minuts de partit. Des que Neymar va marcar el gol de falta que situava el 4 a 1 al marcador, els francesos es van oblidar de jugar i van limitar-se a treure aigua del vaixell com podien. La pilota cremava. El conjunt d'Unai Emery no va saber utilitzar la possessió per fer passar els segons i li va donar vida a un Barça que va bombardejar l'àrea de Trapp des del costat dret fins a aconseguir la gesta.

El PSG va parapetar-se a la seva pròpia porteria i el Barça va decantar el joc cap al costat dret. En aquests 8 minuts de bogeria, el conjunt de Luis Enrique va aconseguir fer 22 passades. Era el moment de l'èpica. Del joc directe per buscar segones jugades. De tancar encara més un PSG que va dedicar-se a defensar durant gairebé la totalitat del partit, com demostra el mapa de calor dels futbolistes francesos.

Només en un curt període del segon temps, amb el 3 a 0 al marcador, el conjunt parisenc va avançar línies, va apujar la pressió i va anar a buscar el Barça. El pas endavant de l'equip d'Unai Emery va donar resultats, i Cavani va marcar el 3 a 1 que semblava sentenciar l'eliminatòria i enterrar el somni culer. Però el PSG va tornar a fer un pas enrere i va cedir novament la iniciativa a un Barça disposat a lluitar fins a l'últim sospir.