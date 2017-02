El Palau Blaugrana s’acostuma a les decepcions

Després de caure contra el Baskonia, els aficionats del Barça Lassa van xiular l’equip i van treure mocadors contra la llotja. Ahir, ni això. El Palau Blaugrana s’ha acostumat a les decepcions. El Barça Lassa va perdre contra el RETAbet Bilbao Basket (68-76). L’equip blaugrana, que va tenir la baixa per lesió d’última hora de Justin Doellman, va ser derrotat per un rival que va saber competir millor. Angoixat per la seva situació, el conjunt culer es va enfonsar en un últim període en què va rebre 28 punts. Georgios Bartzokas no va fer debutar Xavier Munford, el cinquè pedaç temporal que arriba amb la temporada ja començada, ja que tan sols havia fet un entrenament i encara tenia jet lag.

“Ha sigut un altre dia dolent i difícil per a nosaltres. L’equip ha jugat sense intensitat, sense confiança. Està sent una temporada molt difícil per a nosaltres. Estem tenint molts problemes. Seguim perdent jugadors i seguim perdent la confiança. Víctor Claver ha jugat amb dues injeccions i sense haver-se entrenat i Justin Doellman ha estat baixa”, va analitzar Bartzokas.

El club no es planteja canvis a la banqueta i manté la seva confiança en Rodrigo de la Fuente, mànager general. “Hem jugat molt i molt malament. Amb una situació més normal hauríem pogut guanyar, però hem deixat que el Bilbao agafés confiança. No vull criticar els meus jugadors als mitjans de comunicació, però tothom sap que no han jugat bé. Hauríem d’haver jugat millor. Entenc com se sent tothom. Tinc una responsabilitat, però no em sento culpable. Estic trist i no ho estic passant bé, però són coses que passen. Estem fent tot el possible per revertir la situació, però ens està costant tenir confiança i millorar la química”, va reconèixer el tècnic. Segons el grec, l’equip necessita millorar la seva autoestima a cop de victòries. “Quan guanyes, guanyes confiança. Necessitem competir cada partit fins que tornin els lesionats. És la primera vegada a la meva vida que veig una cosa així. Les baixes afecten els meus jugadors, però és la realitat i hem de competir”, va explicar.

El cos tècnic del Barça Lassa fa setmanes que està treballant la psicologia d’un vestidor superat per les adversitats. “Tenim reunions amb els jugadors i intentem donar-los suport. Ens està costant molt tenir química. Per a mi és una situació difícil, però m’he de mantenir positiu”, ha opinat l’entrenador. “Sé que el futbol és important, però també el bàsquet i no sento que a la secció li faltin recursos. Aquesta és una temporada difícil per a tothom. Tot i que no soc un nouvingut, suposo que hi ha gent que pot tenir dubtes sobre mi o sobre l’equip. Crec que tothom manté la sensació que es poden aconseguir coses importants”, va afegir.

El pitjor de la situació del Barça Lassa és que la secció ha perdut qualsevol perspectiva de futur i dedica esforços a sobreviure al dia a dia. “Integrar jugadors joves en aquest nivell és molt difícil i es necessiten victòries i títols, però estem promocionant molts jugadors”, va dir Bartzokas, que va destacar la feina dels joves Sasha Vezenkov (20 punts), Stefan Peno, Marcus Eriksson i Moussa Diagne.

La victòria va permetre al RETAbet Bilbao Basket apropar-se a les posicions de play-off. “És cert que el Barça Lassa té lesionats, però té una plantilla molt gran. Hem sabut col·lapsar els seus jugadors clau, sobretot en les situacions de bloqueig directe”, va analitzar Carles Duran, tècnic català de l’equip basc.

La Penya no atura l’Iberostar (89-75)

El Divina Seguros Joventut va perdre a la pista de l’Iberostar Tenerife (89-75), un rival que va sumar la seva sisena victòria consecutiva i s’allunya a dos triomfs del Barça Lassa. Albert Sàbat (14 punts) i Sergi Vidal (12) van ser els màxims anotadors de l’equip verd-i-negre, que comparteix amb l’Obradoiro la penúltima posició de la classificació.

Pitjor situació té l’ICL Manresa, que es manté com a cuer després de la derrota de dissabte a la pista del Rio Natura Monbus Obradoiro (89-75), un rival directe.