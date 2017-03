París comença a desconfiar

Que la remuntada del Barça a la Champions sigui poc probable no vol dir que sigui impossible. I els últims resultats han modificat els estats d’ànim de les dues aficions. Al conjunt blaugrana s’ha obert una escletxa per a l’optimisme arran de les golejades en els dos últims partits. I al PSG la situació ha sigut la contrària: ha disminuït el nivell d’eufòria després de patir més del compte en els últims partits.

El titular de L’Équipe ho deixava ben clar. “París, estàs avisat”. El diari esportiu francès reconeixia una evidència, que el coixí de quatre gols (4-0) hauria de ser “suficient” per passar ronda però contra el Barça no es pot descartar mai cap hipòtesi, i es qüestionava si la decisió de Luis Enrique de no renovar podia suposar un “xoc” que ajudés els seus futbolistes.

¿La raó d’aquesta desconfiança sobtada de l’entorn? Els últims partits del PSG. L’equip d’Unai Emery no ho ha passat bé contra rivals teòricament assequibles. Va patir fins al final per superar el Chamois Niortais a la Copa (0-2) -un rival de la Segona Divisió- i dissabte va necessitar un penal al minut 80 per derrotar el Nancy (1-0), un equip de la zona baixa de la Ligue 1 que havia perdut quatre dels cinc últims partits.

El neguit es va deixar veure dissabte al Parc dels Prínceps. Bona part de les preguntes eren sobre el partit al Camp Nou. A Matuidi li van demanar si s’imaginava una “catàstrofe”. La seva resposta va ser que no, però que en qualsevol cas no podien abaixar la guàrdia. “Sabem que noranta minuts allà són molt durs i tenim algun aspecte dels últims partits que caldrà millorar”, afegia Emery, que va enviar fins a tres vegades un missatge d’optimisme i va assegurar que els seus jugadors tenien “confiança”.

L’estadística diu que el PSG no ha guanyat mai al Camp Nou -dues derrotes i dos empats-, però també diu que les ensopegades van ser per dos gols de diferència (2-0 i 3-1), uns resultats que no li servirien al Barça per capgirar el marcador. De totes maneres, Patrick Kluivert, exblaugrana i actual director esportiu del PSG, recomanava als seus jugadors que fossin “desconfiats”.

El record de Valverde

També va parlar de l’eliminatòria Ernesto Valverde, tècnic de l’Athletic Club. La temporada passada va afrontar la Supercopa d’Espanya al Camp Nou amb un 4-0 de l’anada. “Al final del partit estàvem molt contents però sabíem què ens esperaria a la tornada”. A Barcelona, amb un empat a un, van aixecar el títol. La clau, per al Txingurri, va ser “jugar en tot moment com si la renda de l’anada no existís”.