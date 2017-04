A París amb l’empenta de qui no té res a perdre

“Intentarem posar les coses difícils al PSG, deixar més bona imatge que al Mini i marxar més contentes”. La portaveu del vestidor, la capitana Marta Unzué, no parlava de remuntada ni de desafiament històric de cara a la tornada de semifinals de la Champions (17 h, BeIN i Barça TV), sinó que es posava un repte més a l’abast: plantar cara al París Saint-Germain, que porta l’avantatge de l’1-3 que va aconseguir a l’anada.

La referència per a les blaugranes és l’última mitja hora del partit del Mini, en què l’equip va ser capaç de “perdre la por”, en paraules del tècnic Xavi Llorens, i jugar més alliberat, amb el premi del gol de Bárbara Latorre, que obre una petita escletxa d’esperança. Van coincidir molts factors en la millora de l’equip, com l’orgull de les protagonistes, l’empenta d’un Mini entregat i un punt de relaxació del PSG. Per aquí passen també les opcions de les culers avui, que les franceses es pensin que l’eliminatòria ja està resolta i el Barça pugui posar-hi emoció amb un gol matiner. Tot i que Ruth García està convençuda que el plantejament de les locals serà “idèntic” al de fa set dies. “Sortiran a guanyar. Juguen a casa, és la Champions i voldran fer-ho bé”, alertava. Ho va constatar el tècnic Patrice Lair. “No tenim res fet encara”, va subratllar.

El discurs realista al Barça no elimina la il·lusió de remuntada. L’equip hi creu. Sap que és difícil, però es veu amb alguna opció. “No passa res per admetre que el seu ritme de joc és més alt que el nostre. El que volem és acostar-nos-hi i poder-hi competir, ho intentarem”, deia Alexia Putellas. “Tenim molt a guanyar i poc a perdre”, va insistir Llorens.

Molt a guanyar seria assolir una final europea. Això elevaria un llistó que, després d’haver arribat a semifinals, ja és històric per a les blaugranes. Com també ho serà jugar al Parc dels Prínceps, un escenari que la plantilla va estrenar ahir en l’entrenament oficial i on no podrà jugar Andressa Alves, la baixa més destacada de les culers. El club francès està venent entrades a 10 i 15 euros, i vol millorar els més de 14.000 espectadors que van reunir-se contra el Bayern als quarts.