Passeig triomfal de Lewis Hamilton al Canadà

Cap de setmana rodó per a Lewis Hamilton al Canadà. El circuit on va guanyar la seva primera cursa de Fórmula1 ha sigut també on ha igualat les 65 pole positions d’ Ayrton Senna i on ha aconseguit el seu 56è triomf, el sisè al Canadà, el quart de la temporada. En els dos casos ( poles i triomfs en la seva carrera) només l’avança l’alemany Michael Schumacher, que en els seus anys al Mundial va aconseguir un bon grapat de rècords. El britànic, emocionat dissabte quan va rebre el casc del brasiler, va brillar també ahir. Arrencava primer i no va donar opció a ningú. I això que Max Verstappen ho va intentar a l’inici, però ahir no va ser el dia de l’holandès de Red Bull. Era el de Hamilton. Verstappen, que va fer una gran sortida (arrencava cinquè i es va col·locar segon en tan sols uns metres) va veure com el seu monoplaça s’aturava de cop per, segons va dir l’equip, problemes amb la bateria quan perseguia Hamilton. Sense l’holandès i amb els Ferrari amb problemes ( Vettel va haver d’entrar a boxs en els primers compassos de la cursa després que Verstappen el toqués en la sortida i trenqués l’aleró davanter), el britànic només havia de cuidar el seu Mercedes i no cometre cap errada per guanyar. I dit i fet. Sol, sense oposició, va ser el primer que va veure la bandera de quadres. Per celebrar la victòria, Hamilton va passejar-se pel Gilles Villeneuve fent onejar la bandera britànica.

L’emoció, doncs, va estar al darrere. L’altre Mercedes, Valtteri Bottas, ràpidament va adjudicar-se la segona posició, mentre que per a la tercera van haver-se de barallar el Red Bull de Daniel Ricciardo i els dos Force India de Sergio Pérez i Esteban Ocon. Al mexicà li van demanar els seus enginyers per ràdio que deixés passar el seu company perquè tenia més ritme que ell i, per tant, podia intentar superar Ricciardo per pujar al podi. Però Pérez, que no volia sentir a parlar d’ordres d’equip, va contestar: “Deixeu-nos córrer, sisplau”. Sense fer cas del que li deien, Checo Pérez va intentar acostar-se a Ricciardo, però per darrere, Ocon, quan va veure que Vettel, amb neumàtics més frescos, estava molt a sobre, va decidir passar a l’atac. A la primera no ho va aconseguir i a la segona va estar a punt de fer-ho. Pérez es va defensar i Vettel va aprofitar la picabaralla dels dos Force India per superar Ocon i situar-se cinquè. Una volta més tard, l’alemany de Ferrari, que després d’haver entrat a canviar l’aleró davanter es reincorporava a la pista en la 18a posició, ja era quart. Entre ell i el podi només hi havia Daniel Ricciardo, i només els quedaven tres voltes. Però no hi va arribar a temps, malgrat que el quart lloc final li permet mantenir el liderat del Mundial. Això sí, ara amb molt menys marge.