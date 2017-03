El fill de Patrick Kluivert expressa el seu desig de jugar al Barça "en uns set anys"

El fill de Patrick Kluivert ha mostrat el seu desig d'arribar a jugar al Barça "en uns set anys". Justin, extrem dret de 17 anys que ja juga al primer equip de l' Ajax Amsterdam, amb qui va estrenar-se com a golejador el passat cap de setmana contra l 'Excelsior Rotterdam, ha explicat que es veu jugant de blaugrana en el futur. "El Barça és l'equip dels meus somnis. En uns set anys (aleshores Justin tindria 24 anys) m'agradaria jugar-hi".

Justin, però matisa que abans també li agradaria jugar a Anglaterra. "M'agrada molt la Premier, m'agradaria jugar-hi també", ha comentat una de les últimes perles del planter de l'Ajax, a qui no li importaria seguir els passos del seu progenitor, actual director esportiu del PSG. Patrick Kluivert va anotar 90 dianes en 182 equips a Primera amb el Barça, amb qui va guanyar la lliga el 1999.

El jove extrem, però, ha negat haver-ne parlat amb el seu pare. "Per descomptat, alguns cops hem bromejat sobre això, però mai més enllà de les bromes", ha afirmat. Justin també ha reconegut que es fixa en Cristiano Ronaldo: "No només en les seves qualitats, que són òbvies, sinó també la manera com viu, menja i trebala dur. És realment un exemple per mi".