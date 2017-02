Falcons i Patriots es disputen la Super Bowl

Els Atlanta Falcons i els New England Patriots (00.30 hores, Zero) disputaran aquesta matinada la Super Bowl. La festa del futbol americà i el NRG Stadium de Houston, la seva seu, centraran l'atenció de tot el món. En un espectacle que aglutina esport i festa, el llegendari Tom Brady i els altres jugadors de la plantilla de Bill Belichick intentaran aixecar el seu cinquè títol. Acumulen quatre victòries des què van estrenar-se al 2002 (2002, 2004, 2005 i 2015) i quatre sotscampionats (1986, 1997, 2008 i 2012).

"És un honor haver de sortir al camp i jugar aquest partit", ha comentat el receptor dels Patriots Julian Edelman, líder de la franquícia durant el tram de la post temporada en recepcions (84) i iardes (937). "Treballem dur tot l'any per arribar aquí. Intentes tenir l'oportunitat de jugar l'enfrontament", ha afegit. El partit d'aquest any enfronta l'equip més anotador de la NFL (Atlanta, amb 540 punts) i el que millor defensa (només n'ha cedit 250, una mitjana de 15.6 per dia).

Els Patriots van aconseguir classificar-se en batre Pittsburgh, per 36-17. Els d'Atlanta van desfer-se de Green Bay (44-21) per trepitjar l'escenari de la Super Bowl per segona vegada. El seu entrenador en cap, Donen Quinn busca donar la sorpresa i fer-se amb el primer títol en la història de la franquícia. "Estic molt emocionat. Pel repte, enorme, i pels meus jugadors", ha comentat.

Defensivament, els Falcons estan gaudint del bon rendiment de Vic Beasley JR, que va liderar la Lliga en captures (15.5), i també del quartet de rookies que conformen Keanu Neal, Brian Poole, Deion Jones i De'Vondre Campbell. L'equip, de fet, podria convertir-se el primer en utilitzar quatre novells en defensa durant el xoc pel títol. "Intentem estar al 100% i fer millors els nostres companys. Ens hi deixem la pell", ha comentat Beasley.