Pau Gasol es cola a una nova final de Conferència

Pau Gasol tindrà una nova oportunitat d'allargar la seva llegenda a la NBA. Els San Antonio Spurs han superat 75 a 114 els Houston Rockets i jugaran la final de la Conferència Oest contra els Golden State Warriors després de guanyar la seva sèrie 4 a 2. El pivot català ha jugat gairebé mitja hora, aportant 10 punts, 11 rebots i 5 assistències, i ha tingut d'aquesta manera una participació més important en el joc del seu equip respecte algun dels últims partits. Això sí, l'estrella dels Spurs ha estat LaMarcus Aldridge, amb 34 punts i 12 rebots. Una de les claus del triomf dels visitants va ser la mala nit de James Harden: el jugador franquícia dels Rockets va encistellar només 10 punts, molt lluny dels seus números habituals.

De fet, el percentatge de tir dels locals ha estat molt baix i no ha arribat ni als 29% d'encert, molt per sota dels Spurs, que han superat el 53%. Sobre la final, n'ha parlat ja Gasol, que destaca que contra els Warriors no tenen el factor camp que els ha permès superar els Rockets. "Ara no tenim el factor camp a favor i comencem ràpid, així que hem de preparar-nos mentalment i físicament el més ràpid possible perquè ens permeti recuperar-nos d'aquesta sèrie", ha dit el pivot.