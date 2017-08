Muktar Edris (Etiòpia) aconsegueix destronar Mo Farah als 5.000 metres

Sorpresa a la final dels 5.000 metres lliures del Mundial d'atletisme de Londres. Després de guanyar als 10.000 metres, Farah, nascut a Somàlia però internacional amb el Regne Unit, on ha crescut, ha vist com no podia guanyar als 5.000 per culpa d'un atac brutal de Muktar Edris (Etiòpia).

Farah ha vist com l'australià Tiernan marcava un ritme infernal, intentant trencar la cursa, i just a la darrera volta els tres atletes d'Etiòpia han atacat Farah i han aconseguit tancar-lo i trencar el seu domini. Al final, Edris (Etiòpia), que arribava amb la millor marca mundial, ha guanyat per davant de Farah, que ha defensat la plata per davant de Chelimo, dels Estats Units.

Farah s'ha quedat sense guanyar el seu setè doblet de triomfs als 5.000 i els 10.000 metres en Jocs Olímpics i Mundials, però se'n va confirmant-se com el gran especialista de tots els temps en aquestes distàncies.

540x306 L'australiana Sally Pearson recupera la corona als 100 metres tanques / EFE L'australiana Sally Pearson recupera la corona als 100 metres tanques / EFE

Pearson vola a les tanques

L'australiana Sally Pearson s'ha proclamat campiona mundial dels 100 metres tanques a l'escenari de la seva victòria olímpica d'ara fa cinc anys i recupera així el títol mundial amb una marca de 12.59 segons.

La nord-americana Dawn Harper (12.63) i l'alemanya Pamela Dutkiewicz (12.72) han pujat al podi amb Pearson i han deixat el quart lloc a la gran favorita, la plusmarquista mundial Kendra Harrison (12.74), que ha topat amb les primeres tanques.

Al salt d'altura femení, la russa Maria Lasitskene ha revalidat el títol de campiona del món, prova en què la campiona olímpica espanyola Ruth Beitia, amb problemes físics, ha quedat última. Lasistskene ha superat, amb una marca de 2,03 metres, la ucraïnesa Iúlia Levtxenko (2,01) i la polonesa Kamila Licwinko (1,99).