Pedrosa, el més ràpid als entrenaments lliures del Gran Premi d'Espanya

Dani Pedrosa ha estat el més ràpid de la primera tanda d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Espanya que es disputa al circuit de Xerez. Ha estat una sessió marcada per la pluja i, tot i el domini inicial de les Ducati de Jorge Lorenzo i d' Andrea Dovizioso, el pilot de Castellar del Vallès ha estat qui ha dominat la sessió a partir de la meitat per davant del seu company d'equip, Marc Márquez, que ha acabat cinquè.

Altres pilots han optat per quedar-se al taller, com el valencià Héctor Barberá, que no ha completat cap volta o Jorge Lorenzo, que ha decidit abandonar els entrenaments quan portava tres parcials de volta ràpida i estava encaminat a aconseguir el primer lloc de la taula de temps. Al final, ningú ha pogut amb un sorprenent Pedrosa que ha estat seguit pel britànic d'Honda, Cal Crutchlow, i l'australià, també d'Honda, Jack Miller, segon i tercer respectivament.

Amb Pedrosa, Crutchlow, Miller i Márquez, Honda ha dominat el 'top 5' de la tanda d'entrenaments lliures d'aquest divendres, on només hi apareix, en quart lloc, la Ducati de Dovizioso. Per la seva part, Maverick Viñales ha firmat el millor desè temps, just per darrere de Lorezo, i, Valentino Rossi, líder del Mundial, el setzè.